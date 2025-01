Pour soulager leur chien de 17 ans, un homme et une femme lui offrent un rituel apaisant (vidéo)

Jake est extrêmement entouré et aimé dans la vie de tous les jours. Avec autant d’attention, le chien est parvenu à atteindre le bel âge de 17 ans. Bien qu’il n'ait plus la même vivacité qu’un chiot, il continue d’apprécier les plaisirs simples de la vie, comme prendre un bain. Ses bienfaiteurs mettent tout en œuvre pour qu’il puisse profiter de ce moment comme autrefois.

Jake est un Golden Retriever exceptionnel. La boule de poils soufflera bientôt sa 18e bougie, tandis que les chiens de sa race vivent en moyenne un peu plus d’une dizaine d’années. Les propriétaires du toutou ont partagé l’un de ses secrets de longévité sur les réseaux sociaux.

Pour les propriétaires de Jake, la boule de poils est un cadeau du ciel. Ils l’aiment infiniment et ne cessent de le répéter à leurs abonnés sur internet. Ils montrent la vie aux côtés d’un chien âgé et partagent les aménagements nécessaires pour que leur boule de poils puisse s’épanouir : « Il est mon doux et fidèle compagnon depuis 17 ans », écrivait sa maîtresse sur TikTok.

Un bain réconfortant

Les choses simples du quotidien sont devenues un peu plus difficiles qu’autrefois, car le quadrupède n’a plus la même mobilité qu’avant. Pour le bain, par exemple, tout un rituel doit être fait afin que ce moment reste agréable pour tout le monde : « À 17 ans, l'heure du bain est un peu différente pour Jake, il ne peut plus se tenir debout dans la baignoire sans glisser et il a donc droit au traitement VIP complet : des bains assis avec notre fidèle seau de bœuf salé comme pour le rincer ! », partageait sa propriétaire.

Elle a ajouté une vidéo pour montrer de quelle façon Jack prenait son bain désormais. Le clip, relayé par Newsweek, est devenu viral sur TikTok. Sur les images, les internautes découvrent le doux Jake allongé dans l’eau, tandis que son maître prend soin de le rincer à l’aide d’un sceau autrefois utilisé pour les friandises au bœuf. Le toutou, serein, semble profiter pleinement de ce moment avec ses humains préférés.

Les internautes étaient admiratifs face à Jake, mais aussi ses propriétaires, qui font tout pour continuer de lui offrir une belle vie : « C'est un chiot heureux et en bonne santé qui a vécu tellement longtemps. Il est clair que vous l'avez rendu si heureux », écrivait une personne, « C'est un tel honneur de prendre soin de nos bébés une fois qu'ils vieillissent », affirmait quelqu’un d’autre.

Jake a effectivement beaucoup de chance de vivre aux côtés de propriétaires aussi dévoués. Réciproquement, les maîtres de Jake sont très reconnaissants de l’avoir dans leur vie et espèrent qu’ils pourront encore partager de nombreux moments ensemble.