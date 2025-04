Pour aider ses chiens à faire le deuil de leur sœur à 4 pattes, une femme les laisse lui dire un dernier au revoir émouvant

Cela faisait maintenant une douzaine d’années que Munckin partageait la vie de Jennifer. Celle-ci avait trouvé la petite chienne au milieu de la route alors qu’elle n'avait que 5 semaines environ.

Après des années de bonheur, le douloureux moment de lui dire adieu était hélas arrivé. Jennifer s’est alors demandé comment elle allait gérer cette disparition avec ses 2 autres chiens, Charlie et Bailey : devait-elle les laisser voir la chienne avant qu’elle ne soit enterrée ? Fort de ses expériences passées, la maîtresse endeuillée a rapidement pris sa décision.

© @charlieandme11 / TikTok

Une étape nécessaire du deuil

Dans un entretien donné à Newsweek, Jennifer a en effet confié qu’elle avait déjà vécu des adieux difficiles avec certains de ses compagnons à 4 pattes. Après le décès d’un de ses précédents chiens, elle n’avait pas laissé Munckin voir sa dépouille et la chienne était tombée dans un état dépressif. Lors d’un autre décès, elle l’avait cette fois autorisée à voir son frère décédé et la chienne semblait beaucoup mieux comprendre la situation.

© @charlieandme11 / TikTok

Travaillant dans les soins palliatifs, Jennifer sait en outre qu’il est essentiel de permettre aux familles de faire leurs adieux. Elle a donc décidé d’aider Charlie et Bailey dans leur deuil en leur permettant de voir une dernière fois Munckin.

Un adieu émouvant

Alors qu’elle tenait le petit corps inanimé de sa chienne sur ses genoux, Jennifer a permis à Charlie, le croisé Labrador chocolat, et à Bailey, le Chihuahua / Jack Russell, de s’approcher. Les 2 toutous ont alors eu 2 réactions très différentes. Tandis que Charlie pleurait et tentait de réveiller Munckin en lui tapotant la tête de la patte, Bailey semblait, quant à lui, avoir immédiatement compris la situation.

Pendant ce temps, Jennifer tentait de les réconforter comme elle le pouvait afin de les aider à surmonter cette perte. « Je ne voulais pas qu’ils pensent que je l’avais prise et que je ne l’avais pas ramenée », a-t-elle expliqué.

© @charlieandme11 / TikTok

La maîtresse des toutous a filmé ce moment touchant et l’a posté sur TikTok afin d’aider les personnes qui vivent une situation similaire. Elle sait à quel point le processus de deuil est difficile et, à travers cette publication, elle a souhaité normaliser le fait de laisser les animaux de compagnie se dire au revoir. De nombreux internautes l’ont remerciée pour ce geste plein de compassion et l’ont assurée de leur soutien dans ce moment déchirant.