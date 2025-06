Grâce à ses aboiements, une chienne héroïque évite le pire à ses maîtres menacés par les flammes

En pleine nuit, une chienne nommée Willow a fait preuve d’un courage exemplaire. Grâce à ses aboiements insistants, elle a réveillé ses humains juste à temps pour leur permettre d’échapper aux flammes qui envahissaient leur appartement. Un acte héroïque qui leur a sauvé la vie et qui rappelle, une fois encore, combien nos compagnons à 4 pattes peuvent veiller sur nous, en particulier dans les pires moments.

Un couple et sa chienne ont pu sortir à temps de leur appartement alors que ce dernier était gagné par les flammes et la fumée. S’ils y sont parvenus, c’est grâce à l’animal qui a tiré ses maîtres de leur sommeil en aboyant, rapportait le Tri-City Herald.

Les faits ont eu lieu dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 juin à Kennewick, dans l’Etat de Washington. A ce moment-là, Izabeau Pearston, 26 ans, et son compagnon étaient endormis. Ils ignoraient donc qu’ils étaient en grand danger, un incendie s’étant déclaré dans la résidence.

L’appartement se trouve à l’étage de cet immeuble bâti sur 2 niveaux. La chienne, qui répond au nom de Willow, s’est mise à aboyer de manière insistante. Ses humains n’y ont pas prêté grande attention au départ, mais ils ont fini par comprendre qu’elle cherchait à attirer leur attention sur le péril qui les guettait.



Photo d'illustration

En se levant et en regardant par la fenêtre, ils ont vu les flammes qui progressaient autour d’eux. Ils ont ouvert la porte de l’appartement et se sont rendu compte que la cage d’escalier était déjà en feu. Impossible, donc, pour eux de sortir par cette voie. Pour s’échapper et survivre, il n’y avait qu’une seule solution ; passer par la fenêtre.

« Mon petit-ami m'a dit de prendre la corde, puis il l’a attachée au lit et est descendu en rappel », raconte Izabeau Pearston au Tri-City Herald.

La jeune femme a ensuite fait descendre Willow, puis est descendue à son tour. Une fois à l’abri, elle s’est retournée et a constaté que le logement était envahi par une épaisse fumée noire.

Pendant ce temps-là, un voisin désespéré a sauté du même étage sur la pelouse. Blessé au dos, il a dû être hospitalisé.

Le trio est sain et sauf grâce à Willow

L’incendie en question est l’un des 4 ayant eu lieu dans le secteur. Ils avaient été favorisés par de violentes rafales de vents.

Sur son compte Facebook, Izabeau Pearston a partagé des photos montrant les dégâts causés par le feu. « Aujourd'hui, je suis reconnaissante à ma chienne, à mon compagnon pour sa réactivité, les cordes de camping, les pompiers et la communauté qui s’est précipitée pour nous aider, ainsi que les amis, passants et voisins qui sont venus nous offrir des vêtements chauds, des chaussures, de l'eau et qui nous ont même ouvert leur maison », a-t-elle également écrit dans cette publication.

« Je ne lui dirai plus jamais à ma fifille de se taire si elle aboie au milieu de la nuit », a-t-elle promis.

