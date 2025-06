Un facteur apprend le décès du maître d'un chien avec lequel il s'est lié d'amitié et se rend au refuge bien avant son ouverture pour être sûr de l'adopter

Ian Burke exerce le métier de postier à Denton, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Il y a 3 ans, il avait rencontré un adorable chien appelé Floyd alors qu’il livrait du courrier au propriétaire de ce dernier, un vétéran de la guerre du Vietnam.



KVUE / YouTube

Ce jour-là, le croisé Berger de 32 kg et à la robe noir et blanc était « sorti par la porte et [s’était] précipité sur moi, comme un petit chiot », raconte le jeune homme dans un reportage réalisé par KVUE et que relaie People.



KVUE / YouTube

Le facteur et le canidé s’étaient vus régulièrement, quasi quotidiennement, pendant un an et demi, puis le premier avait été affecté à un autre secteur de la ville.

Récemment, Ian Burke a appris, de la part de son collègue l’ayant remplacé dans le quartier, que le maître de Floyd était décédé. Suite à cela, le quadrupède a été admis au refuge de la ville (City of Denton Animal Shelter). Le postier s’est tout de suite dit qu’il devait l’adopter et lui offrir un nouveau départ dans la vie.



KVUE / YouTube

« J’avais le sentiment que j’avais la responsabilité de m'occuper de lui »

Le 3 juin 2025, Ian Burke s’est présenté au refuge en question tôt le matin, bien avant l’ouverture des portes, pour avoir la certitude d’être le premier à présenter sa demande d’adoption. Celle-ci a été validée, et Floyd a quitté la structure d’accueil à ses côtés.

KVUE / YouTube

« J'emmène ce gars à la maison », a-t-il alors déclaré, heureux et ému. Il a souligné que Floyd était « aimé et chéri » de son ancien propriétaire et qu’il entendait en faire de même.

« J’avais le sentiment que j’avais la responsabilité de m'occuper de lui, a-t-il dit. Je pense que [son précédent maître] serait content de savoir que son ancien facteur prend bien soin de son chien. »