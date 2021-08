Un chauffeur de taxi généreux propose ses services pour emmener un chien malade à son endroit préféré

Reema aime plus que tout passer du temps au bord de la mer. Malheureusement, elle ne peut s'y rendre régulièrement à cause de problèmes de santé. Après avoir découvert son histoire, un chauffeur de taxi a décidé de lui apporter son aide.

La vie de Reema, une femelle Golden Retriever de 10 ans, a été rythmée par de nombreux voyages à travers le monde. L'Espagne, la Belgique ou encore le Portugal n'ont plus aucun secret pour l'aventurière à la robe dorée. Mais avec l'âge, les soucis de santé ont commencé à pointer le bout de leur nez. Aujourd'hui, la chienne souffre d'un problème de dos, ce qui l'empêche de faire de longues balades.

Sa propriétaire, Suzanne Clark, n'avait pas de véhicule à sa disposition et le canidé n'était pas en mesure de parcourir plus d'un 1 kilomètre pour rejoindre le bord de mer, un endroit qu'elle apprécie tant. « Reema était très triste de ne plus pouvoir marcher sur la plage », a confié l'Anglaise.

© Suzanne Clark

Elle a refusé de priver son fidèle compagnon à 4 pattes de ses sorties préférées. Elle s'est donné pour mission de réaliser le vœu le plus cher de son amie. La quinquagénaire a publié un message sur les réseaux sociaux, dans lequel elle a demandé à quiconque possède une voiture de l'aider.

© Suzanne Clark

Des sorties hebdomadaires

Le post a ému Paul Brown, un chauffeur de taxi. L'homme au grand cœur « n'a pas réfléchi à 2 fois » avant d'offrir ses services, rapporte LADbible. Le Bon Samaritain a laissé la chienne monter dans sa voiture sans problème et l'a installée confortablement.

© Suzanne Clark

Depuis leur rencontre, ils effectuent des voyages hebdomadaires à la plage de Bridlington, dans le Yorkshire (Angleterre), qui est incontestablement le lieu de prédilection de Reema. Grâce à la générosité de Paul Brown, elle peut de nouveau sentir le sable fin sous ses pattes et profiter régulièrement de petites escapades revigorantes.

© Suzanne Clark

« Elle est heureuse de faire le court voyage à la plage », a déclaré Suzanne Clark. « Je suis vraiment reconnaissante envers Paul de nous y avoir emmenées, cela nous a rendues très heureuses. »

© Suzanne Clark

La femelle Golden Retriever coule désormais ses vieux jours sereinement, avec l'aide du chauffeur de taxi. La générosité n'a pas de prix.