Une famille honore la mémoire de son défunt chien en offrant une nouvelle vie à son panier préféré

Faire le deuil de son animal de compagnie est extrêmement difficile, et ce processus est vécu différemment selon les personnes, notamment en ce qui concerne les accessoires du disparu. Là où certains les gardent précieusement, d’autres en font don. Kristina Rucker a longtemps opté pour la première solution avant de réaliser qu’il était plus utile d’en faire profiter d’autres créatures.

Kristina Rucker avait adopté Patches en 2012. Cette chienne vivait dans un refuge et avait 7 ans à l’époque. Elle était « dans un triste état » au moment de son adoption, se souvient la mère de famille auprès de The Dodo. « J'ai dû travailler dur pour l’éduquer, l'aimer et l’aider à redevenir une chienne ordinaire et adorable, poursuit-elle. Cela a pris des années, mais elle est devenue ma meilleure amie ».



Kristina Rucker

Patches a mené une vie heureuse aux côtés de ses humains. A l’âge de 13 ans, elle avait commencé à souffrir d’arthrose. Les Rucker avaient tout fait pour lui faciliter les choses au quotidien et lui faire profiter d’un maximum de confort.



Kristina Rucker

Elle suivait ainsi des séances de physiothérapie et s’était vu offrir un panier grand et douillet, qui était devenu son lieu favori.



Kristina Rucker

En 2022, hélas, la chienne est décédée à l’âge de 17 ans. Kristina Rucker et sa famille étaient inconsolables.

Sa propriétaire ne voulait pas se séparer de son panier. Elle l’a laissé à l’endroit-même où il se trouvait lorsque Patches y dormait.

Elle a toutefois changé d’avis récemment, se disant que donner une autre vie à ce panier que la chienne chérissait était un excellent moyen d’honorer sa mémoire. Elle pensait également que le couchage en question pouvait améliorer un tant soit peu le quotidien d’autres animaux dans le besoin.

Patches continue d’exister et de répandre le bonheur à travers son panier

Kristina Rucker a ainsi décidé de le placer à l’extérieur, dans la cour, pour permettre aux chats errants du quartier de s’y reposer. Les 2 premiers félins à se l’approprier possédaient des pelages écaille de tortue et blanc. Ensemble, ils formaient des couleurs rappelant celles de Patches. « Cela le rendait un peu plus spécial », dit sa maîtresse.



Kristina Rucker

« Quand je les ai vus pour la première fois, j'ai appelé mon mari et ma fille, et nous avons tous crié parce que c'était trop mignon », raconte-t-elle.

Depuis, d’autres chats viennent régulièrement dormir dans le panier de Patches. Kristina Rucker leur donne également à manger.

Kristina Rucker

« Elle était ma meilleure amie et la perdre a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à vivre. J'aime le fait que ses affaires puissent être réutilisées au lieu d'être jetées, en particulier pour aider à donner aux chats locaux un endroit où dormir », conclut Kristina Rucker.