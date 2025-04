Un chauffeur de camion donne l’alerte après avoir remarqué une silhouette recroquevillée dans un fossé

Le 28 mars dernier, Pete Miller, un chauffeur de camion, partait travailler aux environs de 7 heures du matin lorsqu'il a aperçu quelque chose sur le bas-côté. Il a constaté qu'il s'agissait d'un chien allongé dans un fossé et mal en point. Ne pouvant se résoudre à tracer sa route en laissant l'animal en détresse, il s'est hâté de lui porter secours.

Pete se souvient avoir aperçu le quadrupède « du coin de l'œil », comme il l'a rapporté à la BBC. Il s'est alors stationné et a fait face à une chienne dans le besoin : « La petite chienne était trempée, allongée sur le sol, pétrifiée, regardant toute la circulation passer », déclarait-il.

Paw & Co. freedom field / Facebook

Une chienne traumatisée

Conscient que sauver le canidé dépassait ses compétences, il a pris contact avec l'association Immingham Dogs Home et l’une des bénévoles, Erica Fox, a été envoyée sur place. En attendant, le bienfaiteur a nommé la rescapée Sally. La sauveteuse est arrivée ensuite et a récupéré la boule de poil pour la placer en sécurité. Elle a pris grand soin d'elle et a constaté que, par chance, sa protégée ne souffrait d'aucune blessure physique ni d'autres problèmes médicaux.

En revanche, psychologiquement, Sally était au plus bas. Non seulement elle venait de vivre une situation particulièrement difficile, mais en plus, d'après l'hypothèse formulée par Erica, elle pourrait avoir vécu dans des conditions de négligence : « Nous pensons qu'elle venait d'un élevage artisanal ou d'une ferme à chiots et qu'elle était simplement utilisée pour la reproduction », supposait la femme.

A lire aussi : Un don du sang permet à un chien dans un état critique de survivre et de prolonger son bonheur aux côtés de ses humains

Un nouveau départ

L'heure est désormais à la reconstruction pour la gentille chienne, dont l'histoire a touché de nombreux internautes. Elle a en effet reçu plus de 1000 candidatures d'adoption, mais elle n’est pas encore prête mentalement à rejoindre une nouvelle maison. Erica préfère la garder encore un certain temps pour l’aider à se remettre de ses traumatismes.

Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’aura aucun problème pour trouver sa famille aimante et bienveillante une fois prête.