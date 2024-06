Négligence, abandon, fin de vie programmée, cette chienne résiliente a surmonté toutes les épreuves

Shyla, une ancienne chienne d’élevage au pelage bicolore, n’a eu aucun répit dans sa vie. Et même lorsqu’elle pensait être hors de danger, elle s’est retrouvée dans une situation difficile. Par chance, des personnes n’ont pas été insensibles à sa détresse et lui ont prêté main forte.

Shyla a vu le jour dans un élevage devenu ingérable par les propriétaires. De nombreux chiens vivaient sur la propriété et se trouvaient dans un état abominable. Ils ont été secourus à la suite d’une enquête, mais seule Shyla a survécu par la suite.

@helpsaveshyla / Instagram

Un faux espoir

La chienne a rejoint un refuge d’Houston pour se reconstruire et prendre un nouveau départ. Cependant, celui-ci était surpeuplé et pratiquait l’euthanasie lorsque ses pensionnaires restaient trop longtemps à l’adoption. Malheureusement, Shyla faisait partie de ceux qui n’intéressaient pas les adoptants et la date de son euthanasie a été prononcée.

Quelques minutes seulement avant le jour J, précisait The Dodo, des personnes au grand cœur ont décidé de l’accueillir chez elles en tant que famille d’accueil. Ainsi, il lui permettait d’échapper à son triste sort et de vivre dans un environnement plus agréable. Mais une fois de plus, ce bonheur n’était qu’éphémère. La famille n’était plus en mesure de la garder, car sa situation avait changé.

A lire aussi : Le parcours difficile d’un couple courageux, qui a mis son quotidien entre parenthèses pour s’occuper d’un chien maltraité

À la recherche d’un propriétaire aimant

Pour Chelsea Domaleski, bénévole au refuge de Shyla, il était inconcevable qu’elle fasse un pas en arrière après tout ce qu’elle avait déjà enduré. Son compagnon et elle ont alors financé ses frais de pension pour qu’elle ne retourne pas au chenil.

Cela représente un coût considérable, ce pourquoi ils continuent de rechercher activement une famille pour la chienne : « Elle a été négligée et abandonnée par les humains toute sa vie et elle est prête à ce que quelqu'un l'aime et prenne soin d'elle comme elle le mérite » déclarait Chelsea.