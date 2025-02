Cachée dans un fossé, une chienne s’étant donnée corps et âme pour protéger son petit peut désormais aspirer à une vie douce et calme

Les automobilistes ont rapidement compris que la chienne qui se trouvait dans un fossé, sur le bord de la route, n’était pas seule. Un petit chiot se cachait sous elle. Ne pouvant leur venir en aide directement, les personnes ont contacté une association après avoir mis à disposition de la chienne des couvertures et un peu de nourriture. Une équipe s’est rendue sur place pour assurer ce sauvetage en urgence. L'histoire a été relayée par The Dodo.

« Il avait plu toute la nuit précédente »

Priscilla Wolcott de Fresno humane Animal Services est allée à la rencontre de la chienne et de son petit. Elle craignait le pire pour le duo qui avait été confronté au froid et à l’humidité. La sauveteuse s’est aussi assurée qu’aucun autre chiot ne se trouvait dans les parages. Elle a finalement compris que la chienne et le chiot étaient seuls dans cet environnement hostile. Elle expliquait : « Le chiot avait vraiment froid ».

« Elle attendait probablement que quelqu’un vienne la chercher, elle et son bébé »

Le sauvetage a été grandement facilité par l’attitude de la chienne qui semblait attendre l’aide qui lui était apportée. « Elle acceptait l’aide, tout simplement », se souvient Priscilla.

Elle a pu s’apercevoir que la chienne avait fait son maximum pour préserver la santé de son chiot. Ce dernier était en bonne santé. La sauveteuse confiait : « Elle avait enduré tant de choses en vivant au bord de la route et essayait de protéger son bébé. Il était bien gros et bien nourri. Malgré tout ce qu’ils ont traversé, elle a été une très bonne maman ».

Nouvelle vie pour Maman Maisie et Oreo

Accueillies en famille d’accueil, la maman et sa fille ont reçu des noms : Maman Maisie et Oreo. Elles ont pu être soignées. Oreo a été nourrie par sonde et a rapidement atteint un poids très correct. Maman Maisie quant à elle a été débarrassée de nombreux parasites et nourrie avec des protéines variées elle-aussi.

Après la stérilisation d’Oreo, le duo sera mis à l’adoption. Pour l’heure, la maman tout comme la fille ont montré à quel point elles étaient sociables et douces.