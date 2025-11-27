Personne ne voulait de cette chienne de 10 ans au refuge, mais ses yeux pétillants n’ont pas laissé tout le monde indifférent

Comme malheureusement trop de chiens âgés au refuge, Sweetie se faisait ignorer par les visiteurs. En effet, son profil ne correspondait pas à ce que ceux-ci viennent chercher généralement, soit des chiens beaucoup plus jeunes. Pourtant, elle avait encore beaucoup à offrir à la personne qui accepterait de lui laisser sa chance.

Sweetie, une femelle Pitbull de 10 ans, a fait l’unanimité au refuge Cobb County Animal Services, en Géorgie (États-Unis), dès son arrivée. Tout le monde s’accordait sur le fait qu’elle soit adorable, douce et dynamique. Malheureusement, les adoptants de passage au chenil peinaient à voir ses qualités, car ils restaient bloqués sur son âge.

Quand Sweetie est arrivée au refuge, ses bienfaiteurs ont été surpris par sa vivacité : « Sweetie est une Pitbull Terrier de 10 ans arrivée au refuge du comté de Cobb alors qu'elle était errante. Malgré ses 10 ans, elle ne se comportait pas du tout comme telle [...] Elle avait encore tellement d'énergie et était toujours ravie de se promener avec nous, les bénévoles », racontait Bruna, bénévole de l’association, aux journalistes de Newsweek .

@sharing.lov3 / TikTok

Les chiens âgés n’intéressent pas les adoptants

Bruna et les autres membres de l’organisme se sont très vite attachés à la chienne : « Nous l'adorions tous », assurait la volontaire. Ils espéraient plus que tout qu’elle trouve une famille aimante pour s’épanouir, mais ont vite déchanté en constatant que personne ne s’intéressait à elle. Effectivement, la triste réalité est que les chiens âgés trouvent difficilement leur maison définitive contrairement aux animaux plus jeunes.

Les pauvres sont simplement jugés sur leur âge et les stéréotypes autour de celui-ci. Les potentiels adoptants s’imaginent alors qu’ils ne pourront pas forcément se promener ou s’amuser avec le quadrupède, ce qui n’est pas toujours vrai. Sweetie, par exemple, est restée très active, enjouée et ses sauveteurs savaient qu’elle pourrait rendre heureuse une personne.

Justement, cette dernière s’est manifestée plusieurs mois après l’arrivée du canidé au chenil. Un couple a découvert Sweetie sur les réseaux sociaux et a été très peiné d’apprendre que les adoptants ne voulaient pas d’elle. Il est alors allé la récupérer : « Je n'arrivais pas à croire qu'après tout ce temps, quelqu'un était enfin venu la chercher », assurait Bruna.

Le couple a tout de suite aimé Bruna et réciproquement, cette dernière s’est immédiatement sentie à l’aise à ses côtés. Aujourd’hui, elle est choyée au sein de sa maison pour la vie.