Un Bouvier Bernois de 45 kilos tombe dans un puits abandonné de 5 mètres de profondeur et s'en sort indemne grâce aux pompiers

Piégé plusieurs mètres sous terre, Andy a finalement retrouvé l’air libre après l'intervention rapide et minutieuse des secours. Le Bouvier Bernois de 45 kilos s’en est sorti indemne et a pu rejoindre ses propriétaires après un sauvetage qui aurait pu connaître une tournure moins heureuse.

Un chien tombé dans un puits désaffecté a finalement été remonté à la surface, sain et sauf, grâce aux efforts conjoints de plusieurs unités de secours. Par chance, il ne souffrait d'aucune lésion malgré la violence de la chute, rapportait WJLA .

Ce sauvetage a eu lieu l'après-midi du mardi 7 juillet 2026 à Crownsville, dans l'Etat du Maryland (Etats-Unis). La victime, un chien de grande taille, était prise au piège au fond d'un puits abandonné de plus de 5 mètres de profondeur.

Le propriétaire d'Andy, Bouvier Bernois de 45 kilogrammes, avait laissé ce dernier jouer dans le jardin, à l'arrière de la maison. Le quadrupède s'était alors aventuré aux abords dudit puits, situé à proximité, et avait fini par y chuter.

Prévenu, le département d'incendie et de secours du comté d'Anne Arundel (Anne Arundel County Fire Department), qui en a parlé sur sa page Facebook, a mobilisé sur cette mission des équipes de pompiers provenant de 3 stations, celles de West Annapolis, Severn et Jones en l'occurrence.



Anne Arundel County Fire Department / Facebook

Andy retrouve la surface et sa famille au bout de 40 minutes

Arrivés sur les lieux, les intervenants ont d'abord procédé à la vérification de la qualité de l'air au fond du puits pour la sécurité de celui qui allait y descendre. Ils ont ensuite mis en place un dispositif de levage avec des cordes.



Anne Arundel County Fire Department / Facebook

Grâce à celui-ci, le chien a pu être hissé à la surface en toute sécurité.

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Anne Arundel County Fire Department / Facebook

Au total, l'opération aura duré 40 minutes et s'est soldée par un succès. Contre toute attente, en effet, Andy ne présentait aucune blessure. Il a pu être remis à sa famille dans la foulée de son sauvetage.

Le conseil Woopets : que faire si son chien tombe dans un puits ou un trou profond ?

Un chien coincé sous terre peut rapidement être exposé à des dangers invisibles, même s’il semble indemne au moment du sauvetage. Pour éviter d’aggraver la situation :