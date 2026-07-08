Un Bouvier Bernois de 45 kilos tombe dans un puits abandonné de 5 mètres de profondeur et s'en sort indemne grâce aux pompiers
Piégé plusieurs mètres sous terre, Andy a finalement retrouvé l’air libre après l'intervention rapide et minutieuse des secours. Le Bouvier Bernois de 45 kilos s’en est sorti indemne et a pu rejoindre ses propriétaires après un sauvetage qui aurait pu connaître une tournure moins heureuse.
Un chien tombé dans un puits désaffecté a finalement été remonté à la surface, sain et sauf, grâce aux efforts conjoints de plusieurs unités de secours. Par chance, il ne souffrait d'aucune lésion malgré la violence de la chute, rapportait WJLA.
Ce sauvetage a eu lieu l'après-midi du mardi 7 juillet 2026 à Crownsville, dans l'Etat du Maryland (Etats-Unis). La victime, un chien de grande taille, était prise au piège au fond d'un puits abandonné de plus de 5 mètres de profondeur.
Le propriétaire d'Andy, Bouvier Bernois de 45 kilogrammes, avait laissé ce dernier jouer dans le jardin, à l'arrière de la maison. Le quadrupède s'était alors aventuré aux abords dudit puits, situé à proximité, et avait fini par y chuter.
Prévenu, le département d'incendie et de secours du comté d'Anne Arundel (Anne Arundel County Fire Department), qui en a parlé sur sa page Facebook, a mobilisé sur cette mission des équipes de pompiers provenant de 3 stations, celles de West Annapolis, Severn et Jones en l'occurrence.
Anne Arundel County Fire Department / Facebook
Andy retrouve la surface et sa famille au bout de 40 minutes
Arrivés sur les lieux, les intervenants ont d'abord procédé à la vérification de la qualité de l'air au fond du puits pour la sécurité de celui qui allait y descendre. Ils ont ensuite mis en place un dispositif de levage avec des cordes.
Anne Arundel County Fire Department / Facebook
Grâce à celui-ci, le chien a pu être hissé à la surface en toute sécurité.
Anne Arundel County Fire Department / Facebook
Au total, l'opération aura duré 40 minutes et s'est soldée par un succès. Contre toute attente, en effet, Andy ne présentait aucune blessure. Il a pu être remis à sa famille dans la foulée de son sauvetage.
Le conseil Woopets : que faire si son chien tombe dans un puits ou un trou profond ?
Un chien coincé sous terre peut rapidement être exposé à des dangers invisibles, même s’il semble indemne au moment du sauvetage. Pour éviter d’aggraver la situation :
- Ne pas descendre soi-même sans équipement adapté, car l’air peut y être appauvri en oxygène ou contenir des gaz dangereux, sans oublier la difficulté de la remontée.
- Appeler rapidement les secours et indiquer la profondeur approximative de la cavité, ainsi que l’état du chien.
- Essayer de calmer l'animal en attendant l’intervention pour limiter son stress, en lui parlant doucement par exemple.
- Après le sauvetage, l'emmener chez le vétérinaire pour un examen de précaution, même s’il ne présente pas de blessure apparente. Une chute peut provoquer des traumatismes internes, des douleurs ou un état de choc qui ne se manifestent pas immédiatement.
- Faire en sorte que le puits soit définitivement condamné s'il est désaffecté ou en sécuriser l'accès s'il est toujours exploitable.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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