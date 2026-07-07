Sentant la tristesse de sa maîtresse ce chien Goldendoodle vient la réconforter devant la photo de son ancien chien disparu (vidéo)

Alors que le souvenir de son ancien chien disparu la submergeait, une jeune femme a pu compter sur le soutien inattendu de Luca, son Goldendoodle. Avant même qu'elle ne verse une larme, le toutou a compris sa détresse et l'a réconfortée avec une tendresse qui a profondément ému les internautes.

Lorsqu’il s'agit de nos émotions, nos amis les chiens semblent avoir un sixième sens. Ils n'ont pas besoin de mots pour comprendre que quelque chose ne va pas. Un simple regard, un changement d'attitude, et les voilà déjà prêts à nous réconforter. La preuve avec Luca, un toutou attentif qui a eu une réaction pleine de compassion pour sa maîtresse.

« Les chiens savent toujours »

Il y a des câlins qui arrivent exactement au bon moment. C'est ce qu'a vécu la maîtresse de Luca, un adorable Goldendoodle, dans une vidéo Instagram qui a ému des milliers d'internautes. Alors qu'elle encadrait une photo de son autre chien, disparu il y a quelques années, le chagrin est remonté d'un coup.

Avant même qu'elle ne fonde en larmes, Luca a compris que quelque chose n'allait pas. Il s'est blotti contre elle, l'a enlacée et couverte de petits bisous, comme pour lui dire qu'il était là.

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« Les chiens savent toujours », a écrit sa maîtresse en légende. Et à voir la tendresse de Luca, difficile de ne pas penser que nos compagnons à 4 pattes ont un véritable don pour réconforter ceux qu'ils aiment.

Une scène vraiment émouvante

Relayée par DogTime, cette vidéo touchante est rapidement devenue virale et a déjà dépassé les 145 000 mentions « J'aime » sur Instagram.

Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à saluer la douceur de Luca. « Quelle belle âme ! », a écrit l'un d'eux. Un autre imagine même le chien dire à sa maîtresse : « Tu ne vas pas bien, maman… mais ce n'est pas grave. Je suis là. »

© @vitothedogfather / Instagram

Beaucoup avouent avoir eu les larmes aux yeux en découvrant l'amour et la délicatesse du Goldendoodle, tandis que d'autres se sont d'abord inquiétés de voir sa maîtresse pleurer.

Cette dernière les a rapidement rassurés en expliquant que Luca l'avait énormément réconfortée pendant ce moment difficile. « C'est pour ça que je l'aime encore plus fort, parce qu'il m'aime même dans les moments difficiles », a-t-elle confié. Tout est dit…

© @vitothedogfather / Instagram

L’info Woopets - Pourquoi les chiens semblent-ils comprendre nos émotions ?

Le comportement de Luca n'est pas un cas isolé. Plusieurs études scientifiques comme celle publiée dans Biology Letters en 2016* ont en effet montré que les chiens sont particulièrement attentifs aux signaux émotionnels de leurs propriétaires. Voici ce qu'il faut savoir :

Ils lisent notre langage corporel (expression du visage, posture, gestes) ;

Ils perçoivent les changements dans notre voix, comme une intonation plus triste ;

Leur odorat très développé pourrait leur permettre de détecter certains marqueurs du stress ;

Ils recherchent naturellement le contact, en venant se blottir contre nous ou en restant à nos côtés ;

Chaque chien réagit toutefois à sa manière (certains se montrent très démonstratifs, d'autres préfèrent simplement rester près de leur propriétaire).

*Albuquerque N. et al., « Dogs recognize dog and human emotions », Biology Letters, Janvier 12 (1), 2016.