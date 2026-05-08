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Perdue et tombée dans un puits, une chienne lutte pour sa survie pendant 2 heures jusqu'à son sauvetage par les pompiers


dans la catégorie Sauvetages

Portée disparue pendant de longues heures, Fiona a finalement été retrouvée dans une situation aussi improbable que critique. Coincée au fond d’un puits, la chienne a survécu grâce à son incroyable ténacité, avant d’être secourue par les autorités et les pompiers. Une issue heureuse qui a mis fin à l’angoisse de ses propriétaires.

Illustration : "Perdue et tombée dans un puits, une chienne lutte pour sa survie pendant 2 heures jusqu'à son sauvetage par les pompiers"
© Solano Sheriff’s Animal Control Services / Facebook

A Vallejo, en Californie (Etats-Unis), une chienne a été sauvée après avoir passé au moins 2 heures à surnager au fond d'un puits, alors que sa famille ignorait où elle se trouvait et la cherchait partout, rapportait KRON 4.

L'agente Kristina Bradley, du service de contrôle animalier relevant du bureau du shérif du comté de Solano, est intervenue dans une maison inhabitée après avoir été alertée par un signalement.

Arrivée sur les lieux, elle a entendu les cris de détresse de la chienne. Entretemps, ledit service a été contacté par les propriétaires de cette dernière, inquiets depuis sa disparition.

Kristina Bradley a d'abord concentré ses recherches sur les espaces extérieurs de la propriété, mais la chienne, répondant au nom de Fiona, ne s'y trouvait pas. L'agente animalière a ensuite été rejointe par des adjoints du shérif. Les intervenants ont pénétré à l'intérieur de la maison et fini par localiser le puits en question. Les maîtres ont confirmé qu'il s'agissait bien de Fiona.

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Solano Sheriff’s Animal Control Services / Facebook

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Les pompiers locaux (Vallejo Fire Department), mieux équipés et formés pour réaliser ce type d'intervention, ont été appelés en renfort. Les soldats du feu ont mobilisé des outils spécialisés pour atteindre la chienne et la faire remonter en toute sécurité.

Illustration de l'article : Perdue et tombée dans un puits, une chienne lutte pour sa survie pendant 2 heures jusqu'à son sauvetage par les pompiers
Solano Sheriff’s Animal Control Services / Facebook

Une chienne épuisée, mais déterminée

« Fiona, déterminée et épuisée, a fait tout ce qu’elle pouvait pour aider [à son sauvetage], s’agrippant à une boucle avec ses dents et essayant de se hisser vers la surface », peut-on lire sur un post Facebook du Solano County Sheriff’s Office Animal Control.

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Solano Sheriff’s Animal Control Services / Facebook

Trempée et à bout de forces, la rescapée ne présentait, fort heureusement, aucune lésion grave après cet incident. Examinée et soignée par un vétérinaire, elle ne présentait que des abrasions.

Illustration de l'article : Perdue et tombée dans un puits, une chienne lutte pour sa survie pendant 2 heures jusqu'à son sauvetage par les pompiers
Solano Sheriff’s Animal Control Services / Facebook

Fiona a pu rentrer chez elle pour se remettre de sa mésaventure et de ses blessures légères.

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Le conseil Woopets : comment protéger son chien face aux risques de chute (puits, fosses, bassins...) ?

Les accidents comme celui de Fiona restent rares, mais ils peuvent être évités avec quelques précautions simples :

  • Sécuriser les accès dangereux : couvrir solidement les puits, fosses septiques ou regards, et installer des barrières autour des zones à risque.
  • Tenir son chien en laisse lors des promenades : c'est le meilleur moyen de garder le contrôle et de l'empêcher d'accéder à un endroit dangereux.
  • Lui apprendre le rappel : un chien qui revient immédiatement à l’appel limite les situations où il s’aventure dans des endroits dangereux.
  • Surveiller les symptômes après un incident : tremblements, léthargie ou encore respiration rapide sont autant de signaux d'alerte, et même sans blessure visible, une visite vétérinaire est recommandée.
  • Equiper son chien d’un collier ou harnais solide : en cas de sauvetage, cela peut faciliter une extraction rapide et sécurisée.

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