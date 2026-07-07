Rescapée d'une maison insalubre et surpeuplée cette courageuse chienne s'entraîne pour devenir chien d'assistance

Rescapée d'une affaire de maltraitance, Sprite se prépare aujourd'hui à changer la vie d'une personne sourde en devenant chien d'assistance. Une métamorphose aussi rapide qu'impressionnante, qui témoigne de son incroyable capacité de résilience.

Sprite, femelle Schipperke de 2 ans, avait été sauvée d'un cas d'accumulation excessive d'animaux début 2026. 5 mois après, elle vit un nouveau départ et suit une formation pour devenir chien d'assistance pour personne sourde, d'après Rogue Valley Times .

La chienne avait été secourue avec des dizaines de congénères dans une maison surpeuplée et insalubre à Eagle Point, en Oregon (Etats-Unis). L'évacuation du site avait nécessité plusieurs jours de travail de la part des autorités et des associations locales.



Dogs for Better Lives / Facebook

30 chiens décédés et 58 survivants

58 survivants avaient été découverts sur place, ainsi que 30 cadavres de chiens cachés notamment dans un congélateur.

La propriétaire, Jana Tepper, fait face à de nombreux chefs d'inculpation. Elle a plaidé non coupable, alors que son procès se poursuit. Elle devrait comparaître devant le tribunal en juillet.

Dans un premier temps, Sprite et ses 57 semblables avaient été confiés au refuge du comté de Jackson. Par la suite, ils ont été transférés au Midwest Schipperke Rescue. Entretemps, des chiennes enceintes ont accouché, portant le nombre de canidés pris en charge à 64.

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Une vingtaine d'entre eux ont été placés en famille d'accueil. Les autres, dont Sprite, sont arrivés chez Dogs for Better Lives en février. Très vite, la chienne est sortie du lot par son caractère sociable et enthousiaste malgré ce qu'elle venait d'endurer, ainsi que sa soif d'apprendre. Dogs for Better Lives lui a fait passer divers tests d'aptitudes qu'elle a réussis haut la patte et a pu entamer l'entraînement pour son futur métier aux côtés de Dana Wheeler.

« Elle donne de l'espoir à de nombreuses personnes »

Celle-ci lui enseigne notamment à réagir aux bruits domestiques, comme un téléphone qui sonne ou l'alarme du four pour les signaler. Le but est de faire de Sprite une chienne d'assistance pour personne atteinte de surdité.

Michele Kasten, présidente de Midwest Schipperke Rescue, reçoit régulièrement des nouvelles de Sprite et suit son évolution de très près. « Elle donne de l'espoir à de nombreuses personnes, dit-elle. Ces chiens qui ont vécu tant d'épreuves sont capables d'accomplir quelque chose d'aussi extraordinaire. »