Après des mois en appartement ce chien adopté découvre son nouveau jardin avec une joie très touchante (vidéo)

En découvrant le jardin de sa nouvelle maison, Uncle n’a pas tardé à laisser éclater sa joie. La réaction de ce chien adopté en refuge, filmée par sa propriétaire, a ému des millions d’internautes sur TikTok.

Si bon nombre de chiens peuvent tout à fait s'accommoder de la vie en appartement, pour peu qu'ils aient suffisamment d'occasions de se dépenser et d'être stimulés au quotidien, le fait de disposer d'un jardin constitue, évidemment, un gros bonus pour leur bien-être.

Un adorable croisé au pelage bringé, répondant au nom d'Uncle, a récemment vécu un moment mémorable en découvrant son nouvel espace de jeu après un déménagement, rapportait The Dodo .



@kalihusman00 / TikTok

Kali Husman avait adopté Uncle en refuge alors qu'il se remettait d'une intervention chirurgicale pour une blessure à la tête. Soigné et choyé par sa maîtresse, il était déjà extrêmement heureux et épanoui à ses côtés.

Ils vivaient dans un appartement à l'époque, mais son humaine songeait sérieusement à emménager dans une maison avec jardin pour permettre au quadrupède de profiter d'un surcroît d'espace et de liberté. Près d'un an après l'avoir adopté, elle a pu concrétiser ce projet.

Kali Husman a eu la bonne idée de filmer le moment où Uncle a découvert sa nouvelle maison et de partager la vidéo sur son compte TikTok « @kalihusman00 », où elle est rapidement devenue virale en générant 5,6 millions de vues. La voici :

« Il adore son jardin »

D'abord hésitant et extrêmement prudent en explorant les pièces de la maison, le chien a complètement changé d'attitude lorsque sa propriétaire lui a ouvert la porte lui donnant accès au jardin. Dès qu'il s'est retrouvé dans ce dernier, il s'est mis à gambader joyeusement en remuant la queue.

3 jours plus tard, Kali Husman a posté une autre vidéo (ci-dessous) où on le voit totalement détenu, couché sur le gazon.

« Il adore son jardin, il adore courir après les écureuils, les enfants du voisin adorent courir le long de la clôture avec lui, et il attend patiemment la livraison de sa pataugeoire », indique le texte incrusté.

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Le conseil Woopets : un jardin est-il vraiment indispensable au bonheur d’un chien ?

Contrairement à une idée reçue, le bien-être d’un chien dépend davantage de la qualité de ses sorties, de ses interactions et de ses activités quotidiennes que de la présence d’un jardin.

Un chien vivant en appartement peut être parfaitement épanoui s’il bénéficie de promenades régulières et stimulantes. Un jardin constitue néanmoins un excellent complément, offrant davantage d’occasions d’explorer, de jouer et de se dépenser librement.

Même avec un grand terrain, les sorties restent indispensables pour découvrir de nouveaux environnements, rencontrer des congénères et satisfaire ses besoins d’exploration.