Un Bouledogue Français rescapé d’un accident de la route s’échappe et est activement recherché

Après un grave accident survenu le 5 avril 2026 à Saint-Amant-Tallende, dans le Puy-de-Dôme, et ayant causé 4 blessés, Twiny, un Bouledogue Français s’est échappé. Apeuré, le chien appartenant à un couple victime de l’accident est recherché de façon active par ses maîtres. Une battue a été organisée par Fabien, un spécialiste du secours animalier, pour le retrouver.

C’est sur la départementale 213 à Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme) qu’a eu lieu un grave accident de la route, le 5 avril. En cause, un choc frontal entre 2 véhicules qui a impliqué 8 personnes et fait 4 blessés graves. Dans l’un des véhicules se trouvait Twiny, une chienne de race Bouledogue Français. Sa maîtresse est à l’hôpital où elle est soignée pour ses blessures, tandis que la chienne s’est échappée, effrayée. Une battue a été organisée pour la retrouver.

Twiny et ses propriétaires / France Bleue

« C'est un crève-cœur pour eux. »

Les recherches ont été mises en place par Fabien, un spécialiste dans le secours animalier et fondateur de Fab Protection animale . Une dizaine de personnes y participent, décidées à venir en aide aux maîtres de Twiny et à retrouver la petite chienne. « Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les propriétaires, c'est un crève-cœur pour eux. Alors de voir que des gens se mobilisent comme ça, ça fait plaisir » expliquait Fabien. Parmi les membres de l’équipe de recherches se trouvent Josette et Nathalie, des habitantes de Saint-Amant. « Il faut sauver Twiny ! Elle doit être apeurée la pauvre ! », précisait la première au média France Bleue . « On se dit que peut-être ça peut aider, pour mettre en confiance Twiny. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice pour retrouver la petite chienne », ajoutait la seconde, venue avec ses 2 chiens.

Si l’espoir de retrouver Twiny n’est pas perdu, étant donné qu’elle a été repérée plusieurs fois, elle n’est, à l’heure où nous écrivons cet article, toujours pas retrouvée.

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