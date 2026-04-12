Un Bouledogue Français rescapé d’un accident de la route s’échappe et est activement recherché
Après un grave accident survenu le 5 avril 2026 à Saint-Amant-Tallende, dans le Puy-de-Dôme, et ayant causé 4 blessés, Twiny, un Bouledogue Français s’est échappé. Apeuré, le chien appartenant à un couple victime de l’accident est recherché de façon active par ses maîtres. Une battue a été organisée par Fabien, un spécialiste du secours animalier, pour le retrouver.
C’est sur la départementale 213 à Saint-Amant-Tallende (Puy-de-Dôme) qu’a eu lieu un grave accident de la route, le 5 avril. En cause, un choc frontal entre 2 véhicules qui a impliqué 8 personnes et fait 4 blessés graves. Dans l’un des véhicules se trouvait Twiny, une chienne de race Bouledogue Français. Sa maîtresse est à l’hôpital où elle est soignée pour ses blessures, tandis que la chienne s’est échappée, effrayée. Une battue a été organisée pour la retrouver.
Twiny et ses propriétaires / France Bleue
« C'est un crève-cœur pour eux. »
Les recherches ont été mises en place par Fabien, un spécialiste dans le secours animalier et fondateur de Fab Protection animale. Une dizaine de personnes y participent, décidées à venir en aide aux maîtres de Twiny et à retrouver la petite chienne. « Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les propriétaires, c'est un crève-cœur pour eux. Alors de voir que des gens se mobilisent comme ça, ça fait plaisir » expliquait Fabien. Parmi les membres de l’équipe de recherches se trouvent Josette et Nathalie, des habitantes de Saint-Amant. « Il faut sauver Twiny ! Elle doit être apeurée la pauvre ! », précisait la première au média France Bleue. « On se dit que peut-être ça peut aider, pour mettre en confiance Twiny. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice pour retrouver la petite chienne », ajoutait la seconde, venue avec ses 2 chiens.
Si l’espoir de retrouver Twiny n’est pas perdu, étant donné qu’elle a été repérée plusieurs fois, elle n’est, à l’heure où nous écrivons cet article, toujours pas retrouvée.
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Gardez votre calme et commencez les recherches.
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Informer votre entourage.
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Procédez de façon méthodique en explorant les moindres recoins près du lieu de disparition.
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Contactez les refuges pour animaux, la fourrière, la SPA.
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Utilisez les réseaux sociaux pour élargir votre champ de recherches.
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Placarder des affiches dans le secteur.
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
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