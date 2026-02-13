Après avoir échappé à l’horreur du commerce de viande, cette chienne se laisse tendrement réconforter par sa sœur adoptive (vidéo)

Loin d’un passé traumatisant, Mouse vit enfin entourée d’amour. Cette chienne sauvée du commerce de viande a même trouvé une source infinie de réconfort auprès de sa sœur adoptive Tammie, une autre rescapée de l’enfer. Leur tendre relation a dernièrement ému le monde entier.

Selon l’association Humane World for Animals, environ 30 millions de chiens sont tués en Asie chaque année pour la consommation humaine, souvent dans des conditions illégales et d’une cruauté extrême. Entassés dans des véhicules surchargés, gavés de force et abattus par électrocution, coups ou pendaison, ces animaux vivent un véritable enfer. Pourtant, certains échappent à ce destin tragique, comme Mouse, une petite chienne récemment adoptée par Ellie Reeves, une Britannique au grand cœur.

Une véritable survivante

Lorsqu’Ellie a rencontré Mouse pour la première fois, elle venait d’être sauvée de ce commerce cruel au Vietnam et portait sur elle les stigmates d’horribles souffrances passées.

La jeune femme est d’abord devenue sa famille d’accueil, avant de devenir sa famille pour toujours.

« Aucun animal au monde ne mérite ce qui est arrivé à Mouse. », écrit-elle en légende d’une de ses vidéos Instagram expliquant l’histoire de la petite chienne.

« Je devais m'occuper de son admission, de ses examens médicaux, puis l'emmener en quarantaine au refuge. », poursuit-elle. « Je l'ai regardée et je lui ai promis qu'elle ne passerait plus jamais un jour dans un refuge et qu'elle ne connaîtrait plus jamais la peur. Et elle est rentrée chez moi le jour même. »

© @ellieereevess / Instagram

Depuis, Mouse a voyagé à travers le monde avec Ellie et sa sœur adoptive Tammie, une autre chienne sauvée du commerce de viande.

Elle vit désormais aux côtés de sa maîtresse dans un refuge pour animaux en Angleterre où cette dernière s’occupe chaque jour de centaines d'animaux de sauvetage.

© @ellieereevess / Instagram

Un magnifique geste de compassion

Récemment, une vidéo Instagram montrant Mouse et sa sœur adoptive Tammie a profondément ému les internautes, accumulant plus de 3,4 millions de vues. On y voit Mouse, le visage marqué de cicatrices, tendrement réconfortée par les léchouilles de Tammie.

Dans la légende, Ellie écrit : « Quand ton visage est couvert de cicatrices mais que tu as une grande sœur adoptive pour les guérir par des baisers… Rien ne se compare au lien qui unit 2 petits chiens sauvés, revenus plus doux et affectueux que jamais. »

La vidéo relayée par Newsweek a suscité des milliers de commentaires admirant la capacité de Mouse à faire confiance et à partager de l’affection malgré son passé traumatisant. « C'est vraiment incroyable de voir à quel point les chiens partagent de l'amour malgré certaines des horreurs qu'ils ont vues. », a par exemple commenté un internaute.

Malgré leur passé dramatique, ces boules de poils auront au moins eu la chance de croiser le chemin d’Ellie qui s’est donné la plus belle des missions : leur « offrir un refuge sûr et [les] combler d'amour chaque jour pour le restant de [leurs] jours. »