Un Boston Terrier découvert malade et squelettique devant un magasin vit une métamorphose pour un nouveau départ au sein d'une famille aimante

Seul et désespéré sous la pluie, un petit chien en grande souffrance semblait avoir été oublié de tous. Toutefois, grâce à l’intervention rapide d’une agente bienveillante et au travail d’une association spécialisée, son destin a pris un tout autre tournant. Aujourd’hui, il a non seulement retrouvé la santé, mais aussi un foyer chaleureux et un nouveau départ plein de douceur.

En mai 2025, le service de contrôle des animaux de Northampton, dans l’Etat du Massachusetts (Etats-Unis), avait été prévenu qu’un chien mal en point était couché seul devant un magasin, sous une pluie battante. L’animal en question, un Boston Terrier, était extrêmement maigre et souffrait manifestement d’une maladie de la peau. Ledit service avait envoyé l’agente Dawn Ubelaker sur les lieux. Elle l’avait recueilli et emmené à la clinique vétérinaire.

La police locale avait ensuite lancé un appel à témoin, dans l’espoir de récolter quelques informations sur le chien qui a été appelé Puddles par ses sauveurs.



Comme il ne portait pas de puce, ni aucune autre forme d’identification à ce moment-là, il était impossible de retrouver ses propriétaires et de connaître son histoire.

Le Boston Terrier âgé approximativement de 5 ans a été pris en charge par une association locale dédiée aux chiens de la même race, le North Eastern Boston Terrier Rescue en l’occurrence.

Guérison et nouvelle vie

Le quadrupède a été soigné, castré et identifié par puce. Au fil des semaines, son état s’est considérablement amélioré. Il a repris du poids, sa peau a guéri et son poil a repoussé.



Son rétablissement n’est pas la seule bonne nouvelle le concernant, puisqu’il a aussi trouvé une famille aimante pour toujours. Puddles a, en effet, été adopté par Ann et Dan Sivori, qui habitent Northfield dans l’Etat voisin du Vermont, rapportait Western Mass News .

Il s’appelle désormais Buddy et coule des jours heureux, entre promenades en pleine nature, siestes sur le canapé et longs moments passés à observer les poules élevées par ses adoptants.

L’histoire de Buddy rappelle combien un peu d’attention et de bienveillance peuvent tout changer dans la vie d’un animal. De la détresse à une nouvelle vie pleine d’amour, ce Boston Terrier incarne l’espoir et la résilience.