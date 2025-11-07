« Je suis époustouflé par votre générosité », le personnel d’un refuge qui pensait devoir fermer retrouve l'espoir grâce à un bel élan de solidarité

Il y a quelques jours encore, le personnel d’un refuge écossais pensait devoir mettre un terme à son activité de sauvetage d’animaux. N’ayant plus les moyens de s’occuper de ses boules de poils, ainsi que de garder son local, il était sur la sellette. Ce qu’il ne savait pas encore, c’est qu’il pouvait compter sur le soutien de sa communauté pour remonter la pente.

Au début du mois d’octobre, un appel à l’aide a été lancé sur les réseaux sociaux. Il a été rédigé par les membres de l’association Islay Dog-Rescue, basée en Écosse. Plusieurs facteurs ont entraîné le refuge dans une spirale infernale et sa fermeture était imminente. Heureusement, des bienfaiteurs se sont levés pour lui permettre de continuer son activité.

3 semaines, c’était le temps qu’il restait au refuge pour subvenir à ses besoins avec son argent. La somme dont il disposait ne lui permettait pas de s’occuper de ses animaux un jour de plus. Cette fois, malgré tout ce qu’ils avaient mis en place pour garder la tête hors de l’eau, les membres de l'organisation étaient submergés : « C'est un post que j'espérais ne pas faire. Cependant, la réalité est qu'avec beaucoup d'autres sauvetages dans le pays, nous sommes financièrement contre le mur », écrivait un porte-parole sur Facebook.

Un appel désespéré

Face à cette situation et n’ayant d’autre solution, le personnel a remis l’avenir de son refuge entre les mains de sa communauté « Le café le moins cher de Greggs est à 1,84 €. Si même un cinquième de nos 25 000 abonnés donnait le prix d'un café Greggs une fois par mois, cela générerait un revenu de 9 190 €. Cela signifie que nous survivrions pour continuer à sauver la vie des chiens qui ont besoin de nous », expliquait le refuge.

Il a ensuite demandé explicitement de l’aide à sa communauté, espérant presque un miracle. Ce dernier n’a pas tardé à arriver. À la suite de cette publication, de nombreuses personnes ont réalisé un don en fonction de leurs moyens. Rapidement, le refuge a collecté des centaines, puis des milliers d’euros : « Votre réponse a été stupéfiante. Les temps sont durs pour tout le monde, alors sachez à quel point j'apprécie chaque centime donné », lisait-on sur Facebook.

A lire aussi : Trouvé en piteux état dans un foyer qui cumulait des centaines d'animaux, ce chien renaît grâce à l'amour (vidéo)

Islay Dog-Rescue / Facebook

Finalement, l'association a reçu plus de 17 mille euros. Le personnel a encore du mal à réaliser, mais est infiniment touché par l’altruisme de tous les participants : « Je suis époustouflé par votre générosité », écrivait-il. Il peut à présent un peu souffler et reprendre son activité plus sereinement.