Un chaton de 2 semaines découvert seul sous une pluie battante essaye de s'accrocher à la vie

Une résidente de l'État de Floride (États-Unis) s'est précipitée au secours d'un chaton errant sous une pluie torrentielle. Une fois placé en famille d'accueil, il s'est battu pour rester en vie.

Un chaton de 2 semaines, sans mère ni frères et sœurs à ses côtés, a désespérément eu besoin d'aide. La petite boule de poils chétive a été retrouvée trempée, traînant misérablement à l'extérieur sous une pluie battante. Sensible à sa condition, une passante l'a aussitôt ramassée pour la mettre à l'abri. La bonne âme l'a enroulée dans une chemise afin de la sécher.

© Tiny Paws Fosters

Le félin de la taille d'une paume de main, transi de froid et affamé, s'est accroché de toutes ses forces à sa sauveuse. Cette dernière l'a installé confortablement à la maison et l'a nourri à l'aide d'un biberon. Satisfait de son repas et se sentant en sécurité, l'animal s'est rapidement endormi.

© Tiny Paws Fosters

Sachant que son protégé avait besoin de soins médicaux importants, sa bienfaitrice a contacté un refuge local. Le chaton a alors été recueilli par une famille d'accueil.

© Tiny Paws Fosters

Une belle transformation

Nadija, sa nouvelle mère d'accueil, a répondu à tous ses besoins. Le bébé, atteint de la teigne, a reçu un traitement adéquat lui permettant de se rétablir. Il a également profité d'une nourriture délicieuse et de nombreuses séances de câlins. Comme le petit chat ne supportait pas la solitude et réclamait continuellement de l'attention, la bénévole lui a offert une peluche qu'il n'a plus quitté d'une patte !

© Tiny Paws Fosters

Depuis son sauvetage, le chaton a pris du poids et a gagné en énergie, révèle Lovemeow. Il a aussi laissé sa personnalité espiègle émerger. En seulement quelques semaines, il s'est transformé en un chat heureux et en bonne santé. L'animal autrefois faible et malade, devient de plus en plus joueur, curieux et aventureux.

A lire aussi : Chaque jour, un chat "frappe à la porte" de ses voisins pour jouer avec leur chien, devenu son meilleur ami (vidéo)

© Tiny Paws Fosters

Après un début de vie difficile dans la rue, le chaton a rebondi tel un petit guerrier. Il s'efforce de devenir grand et fort : il est plus que jamais déterminé à vivre.