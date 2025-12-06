Protégé des chasseurs, un jeune cerf trouve refuge auprès d'un duo de chiens et partage leur panier (vidéo)

Benny a été recueilli par une bienfaitrice qui a de l’expérience avec les cerfs. Plusieurs de ces animaux circulent en toute liberté sur sa propriété et certains apprécient même certaines commodités du quotidien dans une maison. Aussi, puisque les animaux sauvages sont régulièrement là, ils ont pu faire la connaissance des chiens du foyer avec lesquels ils s’entendent très bien.

Benny, un jeune cerf, fait partie des animaux sauvages sauvés par une bienfaitrice connue sous le pseudonyme @brownhikingtrails. Cette utilisatrice de TikTok vit donc entourée d’un bon nombre de cervidés, mais également de 2 adorables Golden Retrievers. Lesquels sont très accueillants lorsqu’une nouvelle boule de poils passe le pas de la porte.

Comme la femme l’a indiqué sur ses réseaux sociaux, elle vit sur une propriété au milieu d’une forêt dans laquelle se trouvent de nombreux cerfs. Il lui est arrivé à plusieurs reprises de sauver des faons sans défense, laissés à la merci des chasseurs. Elle a donc à cœur de les recueillir et de les réhabiliter pour qu’ils puissent survivre, ainsi que développer leur instinct de défense, dans la nature.

@brownhikingtrails / TikTok

Un rescapé bien entouré

En attendant qu’ils soient prêts, elle garde un œil bienveillant sur eux. Benny, par exemple, dispose d’un collier GPS qui permet à sa bonne Samaritaine de savoir où il se trouve lorsqu’il s’éloigne de la maison. La sauveteuse a précisé que son protégé était libre d’aller et venir comme bon lui souhaitait.

Benny est aussi autorisé à entrer chez sa bienfaitrice quand il en a envie et à profiter du confort de la vie en intérieur. Il est d’ailleurs très bien accueilli, aussi, par les 2 Golden Retrievers de la maison et se sent à l’aise à leurs côtés. Dans une adorable vidéo postée sur TikTok et relayée par Pethelpful , on le découvre en train de s’allonger entre eux. Bien que la place manque un peu, les toutous n’émettent aucune opposition et, au contraire, semblent ravis d’avoir la visite de leur ami quadrupède.

A lire aussi : « Un chiot tout petit dans un corps de géant », ce gentil chien autrefois maltraité cherche aujourd’hui l’amour d’un foyer pour toujours (vidéo)

Dans la section des commentaires, certaines personnes ont plaisanté sur le fait que Benny se prenne pour un chien à force de côtoyer ses amis canins :« De quelle race de chien s’agit-il ? », écrivait une personne à propos du cerf. D’autres étaient plutôt impressionnés par la cohabitation entre les animaux : « Je n'arrive pas à croire que les chiens soient aussi détendus », partageait un utilisateur de la plateforme.

Quoi qu’il en soit, cette relation qui lie Benny aux toutous est aussi exceptionnelle qu’unique !