  5. Un Berger Australien attend pendant une semaine le retour de son propriétaire, parti vivre ailleurs en le laissant face à la solitude

dans la catégorie Faits Divers

Privé de compagnie, de liberté et de soins pendant près d’une semaine, Django, un Berger Australien, a vécu l’angoisse de l’abandon total. Heureusement, l’intervention rapide d’une association de protection animale et des forces de l’ordre a permis de le sortir de cette situation dramatique et de lui offrir enfin un environnement sûr, rempli de soins et d’attention.

Illustration : "Un Berger Australien attend pendant une semaine le retour de son propriétaire, parti vivre ailleurs en le laissant face à la solitude"
© SEPA ASSO / Facebook

Le désespoir et la désillusion devaient être gigantesques pour Django, qui attendait l’hypothétique retour de son maître depuis près d’une semaine. Ce dernier n’avait toutefois pas l’intention de revenir le chercher, puisqu’il avait purement et simplement déménagé en le laissant sur place. Fort heureusement, le chien victime d’abandon a reçu la main tendue dont il avait tant besoin, rapportait Actu Perpignan.

Ce Berger Australien a été secouru le matin du 12 décembre 2025 par l’association SEPA (Sauvetage Enquête Protection Animale) à l’ancien domicile de son propriétaire, situé à Baixas dans les Pyrénées-Orientales.

Seul et privé de tout

L’intervention a eu lieu avec l’assistance de la gendarmerie de Rivesaltes et de la Police Municipale de Baixas. C’est d’ailleurs cette dernière qui avait informé SEPA de la situation la veille.

Très rapidement, nous prenons conscience de l’urgence de la situation, peut-on lire sur la page Facebook de l’association de protection animale perpignanaise. Notre service juridique saisit immédiatement le Procureur de la République afin d’obtenir l’autorisation nécessaire pour mettre cet animal en sécurité.”

Cela faisait 6 jours que Django était enfermé, sans eau ni nourriture. Les photos partagées par SEPA le 27 décembre montrent le chien désespérément seul derrière la clôture, ainsi que l’insalubrité des lieux.

Transféré au refuge ASAAP

Le quadrupède est enfin libéré de sa prison et emmené chez le vétérinaire pour un examen complet. Par la suite, il a été confié au refuge canin ASAAP (Association pour la Sauvegarde des Animaux Abandonnés et Perdus) à Ille-sur-Têt, à une trentaine de kilomètres de Baixas.

A lire aussi : En mémoire à la chienne la plus ancienne du refuge, le personnel crée une fresque murale unique avec son portrait

Illustration de l'article : Un Berger Australien attend pendant une semaine le retour de son propriétaire, parti vivre ailleurs en le laissant face à la solitude
Refuge Canin ASAAP / Facebook

Dans sa publication Facebook, SEPA a également annoncé avoir porté plainte pour abandon, rappelant que c’est un délit passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Django reçoit tous les soins et toute l’attention dont il a besoin en attendant d’être proposé à l’adoption.

1 commentaire

  • Invité

    Invité a écrit : 15 min

    Non mais il faut arrêter de rappeler !
    Il faut que "ça tombe": on est en France,pays ne faisant pas partie du tiers monde! Pays qui n'est pas en guerre! Donc basta! Abandon grossier, maltraitance : le , la coupable doit savoir préventivement ce qui va avec certitude lui tomber dessus : amande magitrale, prélevée d'office par le service des amandes des impôts.

      Répondre   Signaler

  • Image de profil

