Un chiot errant qui ne connaît rien de la vie apprend le calme et le respect grâce à la randonnée, puis trouve enfin sa famille pour la vie

Il arrive souvent que des chiots se retrouvent à la rue avant même d’apprendre à connaître quoi que ce soit de la vie. Lorsqu’ils sont ensuite secourus, comme ce fût le cas pour Riley, il est nécessaire de leur apprendre toutes les bases avant de les proposer à l’adoption. Heureusement pour notre petit héros du jour, il n’a pas eu à attendre bien longtemps avant de trouver sa famille pour la vie…

Riley n’avait que 5 mois lorsqu’il a été trouvé errant dans les rues d’un village britannique. Contactée en urgence, l’association de protection animale Dogs Trust Cumbria , basée dans le nord-ouest de l’Angleterre, s’est chargée non seulement de le sauver mais aussi de l’accueillir au sein de son refuge. Malheureusement, il a rapidement été constaté que Riley ne connaissait rien du monde qui l’entoure. Peu sociabilisé et pas du tout éduqué, l’adorable chiot a donc dû suivre un entraînement intensif afin de le préparer à la vie de famille. Pour se faire, les bénévoles de l’association ont pris la décision de l’emmener très régulièrement en randonnée au sein de la région montagneuse du Lake District. En plus de faire du paddle, de rencontrer de nombreux autres randonneurs, ainsi que des congénères et toutes sortes d’autres espèces animales, Riley a ainsi appris à marcher en laisse et à revenir au rappel.

© Dogs Trust Cumbria

Comme sur des roulettes

“Riley a vraiment apprécié ses sorties dans le Lake District. Non seulement il s'amusait beaucoup, mais il apprenait, en plus, tout sur le monde qui l'entourait, notamment en marchant en laisse”, a expliqué Julie O’Neill, coordinatrice des médias chez Dogs Trust Cumbria, lors d’un entretien accordé au média News & Star .

Finalement, Riley a fait preuve de beaucoup d’intelligence. Il a appris très vite et s’est tout de suite senti à l’aise avec son environnement. “Il a reçu beaucoup d'attention de la part des habitants et des touristes et il a appris à s'asseoir calmement lorsqu'on le caressait. Ce qui était un excellent processus de renforcement positif, car il était récompensé par des friandises et des éloges !”, a ensuite ajouté Julie.

Un avenir radieux

Après plusieurs semaines de travail acharné et de découvertes en tous genres, Riley a officiellement pu être proposé à l’adoption. Heureusement pour lui, il n’a pas attendu bien longtemps avant de trouver la famille idéale… “Après un début de vie difficile en tant qu'errant, nous sommes ravis qu'il ne soit plus jamais seul après avoir trouvé le bonheur dans sa maison pour toujours”, a révélé Julie avec tendresse et fierté. On souhaite à Riley et à sa famille, tout le bonheur du monde !