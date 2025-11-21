Cette chienne, dont les chiots ont été « volés pour les vendre aux plus offrants », espère se reconstruire dans un foyer aimant

« Stella a été utilisée par des “éleveurs” peu scrupuleux qui lui prenaient ses bébés pour les vendre au plus offrants. » C’est ainsi que commence l’histoire de cette chienne maltraitée qui, malgré les épreuves, ne garde pas de rancune envers les humains. Actuellement au Liban, cette jolie puce rêve de connaître le bonheur de la vie de famille et peut être rapatriée en France.

Stella est une chienne magnifique d'une trentaine de kilos qui, aujourd’hui, arbore un sourire de reconnaissance. Mais quelques années plus tôt, il s’agissait d’une âme en peine, « résignée par sa vie de misère ».

Comme l’explique l’association Elias & Friends sur Animaux.fr, Stella a vécu un véritable enfer. En plus d’avoir été séparée de ses chiots, qui ont été vendus, elle a été attachée en permanence à une chaîne. Pétrie de solitude et brisée, la chienne affrontait les éléments, dont le froid impardonnable de l’hiver. Parfois, ses détenteurs ne prenaient même pas la peine de la nourrir et de lui proposer à boire.

Lorsqu’un bénévole a volé à son secours, Stella ne bougeait plus. La cruauté humaine avait éteint la flamme qui faisait battre son cœur, son amour pour la vie.

Stella Âge : 4 ans et 2 mois Localisation : Liban Association : Elias and Friends Rencontrer Stella

Une chienne douce et affectueuse, qui rêve d’une famille aimante

À la suite de son sauvetage, la chienne – aujourd'hui âgée de 5 ans – a été placée dans une famille d’accueil libanaise. Plusieurs mois ont été nécessaires « pour lui redonner goût à la vie ». Aujourd’hui, ses bienfaiteurs la décrivent comme « très douce et affectueuse, d’un tempérament calme ». Cette rescapée recherche la présence et le contact des humains. Elle s’entend aussi bien avec ses congénères, qu’avec les chats.

© Elias & Friends / Animaux.fr

Alors qu’elle se sent bien dans son foyer d’accueil, « la zone de l'habitation est récemment devenue très dangereuse en raison de voisins qui se plaignent de Stella et menacent de l'empoisonner ou de la fusiller », confie l’association. « Il y a donc urgence à la sortir de là. »

Identifiée par puce électronique, stérilisée et vaccinée, il ne lui reste plus qu’à poser les pattes dans son nouveau nid douillet. Ses bienfaiteurs recherchent des adoptants investis et engagés pour lui offrir la belle vie qu’elle mérite.

© Elias & Friends / Animaux.fr

Adoptable dans toute la France, sa famille d’adoption devra la récupérer à l’aéroport d’Orly ou de Paris-Charles de Gaulle.

Et si c’était vous qu’elle attendait pour tirer un trait sur son passé, et prendre un nouveau départ placé sous le signe de l’amour ?

A lire aussi : Gravement malade et quasi chauve, une jeune chienne retrouve la santé et une famille grâce à une vidéo virale

© Elias & Friends / Animaux.fr

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Elias and Friends sur l’annonce Animaux.fr de Stella.