  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Cette chienne, dont les chiots ont été « volés pour les vendre aux plus offrants », espère se reconstruire dans un foyer aimant

Cette chienne, dont les chiots ont été « volés pour les vendre aux plus offrants », espère se reconstruire dans un foyer aimant


dans la catégorie Emotion

« Stella a été utilisée par des “éleveurs” peu scrupuleux qui lui prenaient ses bébés pour les vendre au plus offrants. » C’est ainsi que commence l’histoire de cette chienne maltraitée qui, malgré les épreuves, ne garde pas de rancune envers les humains. Actuellement au Liban, cette jolie puce rêve de connaître le bonheur de la vie de famille et peut être rapatriée en France.

Illustration : "Cette chienne, dont les chiots ont été « volés pour les vendre aux plus offrants », espère se reconstruire dans un foyer aimant"
© Elias & Friends / Animaux.fr

Stella est une chienne magnifique d'une trentaine de kilos qui, aujourd’hui, arbore un sourire de reconnaissance. Mais quelques années plus tôt, il s’agissait d’une âme en peine, « résignée par sa vie de misère ».

Comme l’explique l’association Elias & Friends sur Animaux.fr, Stella a vécu un véritable enfer. En plus d’avoir été séparée de ses chiots, qui ont été vendus, elle a été attachée en permanence à une chaîne. Pétrie de solitude et brisée, la chienne affrontait les éléments, dont le froid impardonnable de l’hiver. Parfois, ses détenteurs ne prenaient même pas la peine de la nourrir et de lui proposer à boire.

Lorsqu’un bénévole a volé à son secours, Stella ne bougeait plus. La cruauté humaine avait éteint la flamme qui faisait battre son cœur, son amour pour la vie.

Photo de Stella issue de son annonce d'adoption sur Animaux.fr

Stella Femelle

Âge : 4 ans et 2 mois

Localisation : Liban

Association : Elias and Friends

Rencontrer Stella

Une chienne douce et affectueuse, qui rêve d’une famille aimante

À la suite de son sauvetage, la chienne – aujourd'hui âgée de 5 ans – a été placée dans une famille d’accueil libanaise. Plusieurs mois ont été nécessaires « pour lui redonner goût à la vie ». Aujourd’hui, ses bienfaiteurs la décrivent comme « très douce et affectueuse, d’un tempérament calme ». Cette rescapée recherche la présence et le contact des humains. Elle s’entend aussi bien avec ses congénères, qu’avec les chats.

Illustration de l'article : Cette chienne, dont les chiots ont été « volés pour les vendre aux plus offrants », espère se reconstruire dans un foyer aimant

© Elias & Friends / Animaux.fr

Alors qu’elle se sent bien dans son foyer d’accueil, « la zone de l'habitation est récemment devenue très dangereuse en raison de voisins qui se plaignent de Stella et menacent de l'empoisonner ou de la fusiller », confie l’association. « Il y a donc urgence à la sortir de là. »

Identifiée par puce électronique, stérilisée et vaccinée, il ne lui reste plus qu’à poser les pattes dans son nouveau nid douillet. Ses bienfaiteurs recherchent des adoptants investis et engagés pour lui offrir la belle vie qu’elle mérite.

Illustration de l'article : Cette chienne, dont les chiots ont été « volés pour les vendre aux plus offrants », espère se reconstruire dans un foyer aimant

© Elias & Friends / Animaux.fr

Adoptable dans toute la France, sa famille d’adoption devra la récupérer à l’aéroport d’Orly ou de Paris-Charles de Gaulle.

Et si c’était vous qu’elle attendait pour tirer un trait sur son passé, et prendre un nouveau départ placé sous le signe de l’amour ?

A lire aussi : Gravement malade et quasi chauve, une jeune chienne retrouve la santé et une famille grâce à une vidéo virale

Illustration de l'article : Cette chienne, dont les chiots ont été « volés pour les vendre aux plus offrants », espère se reconstruire dans un foyer aimant

© Elias & Friends / Animaux.fr

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Elias and Friends sur l’annonce Animaux.fr de Stella.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Il se cachait sous les buissons et refusait tout contact, ce chien errant découvre enfin la sécurité d'un foyer Emotion

Il se cachait sous les buissons et refusait tout contact, ce chien errant découvre enfin la sécurité d'un foyer

Peanut est un chien jovial, dynamique et affectueux. Malheureusement, c’est aussi un chien brisé par un passé...

20/11/25 | Par F. Maurice