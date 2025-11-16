Déposé en catastrophe chez elle par sa sœur, cette jeune femme prend en charge ce croisé Caniche négligé et le filme avec humour avant sa métamorphose (vidéo)

Ce petit Caniche a été retrouvé devant un restaurant de tacos. Dans un piteux état, il a tout de suite été pris en charge par une femme généreuse. Dès le lendemain, cette dernière a dû aller travailler, et a donc confié son petit protégé à sa sœur. Celle-ci en a profité pour filmer une vidéo amusante, qui signe aussi l’arrivée du chien en terrain bienveillant.

La bonne humeur a vite gagné ce petit chien arrivé dans une famille ayant à cœur de lui redonner le sourire. Son apparence laissait imaginer la douleur de son abandon et le manque évident de soins à son égard. Rapidement confié à un salon de toilettage, le petit chien s’est métamorphosé.

@tkalovell / TikTok

Une vidéo qui respire la bonne humeur

La jeune femme nommée Trim ne s’attendait pas, ce jour-là, à ce que sa sœur lui dépose en urgence ce petit chien qui avait été retrouvé la veille au soir. Un peu perdue, la boule de poils a été accueillie parfaitement par cette jeune femme déjà propriétaire d’un autre chien, racontait PetHelpful.

En légende de sa vidéo publiée sur son compte TikTok, elle expliquait : « J’aurais pu lui donner un bain, mais j’ai fait cela à la place ».

Avec son pelage très sale et sa mine triste, le croisé Caniche est mis en contraste avec le chien de la maison. La bande sonore met en avant avec humour que le chien qui a besoin d’un bon toilettage s’exprime avec un langage peu audible, et l’autre chien, beaucoup plus entretenu, s’exprime à l’inverse avec une grande clarté.

@tkalovell / TikTok

C’est évidemment l’humour qui domine dans cette vidéo grandement appréciée des internautes. La vidéo montre que la jeune femme s’est emparée de l’occasion pour délivrer un message positif à ses abonnés.

@tkalovell like i couldve given her a bath but i made this instead ? original sound - Hale

Une séance méritée chez le toiletteur

Il est évident que le croisé Caniche avait bien besoin d’un rendez-vous chez le toiletteur. Confié à un professionnel, le petit canidé est sorti méconnaissable de sa séance. La prochaine étape pour lui consistera à reprendre confiance en lui, mais ce coup de propre semble lui avoir fait le plus grand bien.

Dans une seconde vidéo, on le voit se déplacer dans la maison avec un harnais fleuri qui lui va à merveille.

@tkalovell Replying to @marztb5 for all that are wondering: she has been chipped, vaccinated, and treated for fleas, shes shaved and bathed and is being treated like a princess!???????????? ? Landslide (2017 Remaster) - Fleetwood Mac

L’action admirable de ces 2 sœurs permettra sans doute au croisé Caniche d’avoir un avenir plus radieux. Pour l’heure, il est bien à sa place dans cette famille qui œuvre activement pour son bonheur et sa santé mentale.