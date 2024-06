Un Berger Allemand sauvé de la rue devient un héros de la police grâce à l'action d'une bénévole et d'un policier

De la rue et la maladie au quotidien palpitant de chien policier anti-drogue. C’est la formidable destinée d’Onyx, qui doit cette belle revanche sur le triste sort qui était le sien à la fondatrice d’une association et à un officier de police.

La police de Radnor Township, ville située en Pennsylvanie aux Etats-Unis, compte un chien à l’histoire et au parcours inspirants. Il s’agit d’Onyx, un Berger Allemand sauvé de l’errance.



Il avait été découvert à l’âge de 5 mois dans l’une des rues de la Louisiane. C’était un chiot très mal en point, atteint de la gale et maigre. Onyx avait été secouru et emmené en Pennsylvanie pour être pris en charge par Char-Wills German Shepherd Rescue, une association fondée par Diane Buhl.

« Il n’avait peur de rien, raconte cette dernière à FOX 29. Il était agréable et aimait jouer à la balle. Ce sont 3 choses que vous recherchez habituellement pour tout type de chien de travail ». Elle a contacté l’officier Brett Greaves, de la police de Radnor Township, au sujet du quadrupède. La famille du policier avait accueilli de nombreux chiens auparavant pour les aider à prendre un nouveau départ.

L’officier Greaves, qui est dans les forces de l’ordre depuis 16 ans, a accepté de mettre Onyx à l’essai chez lui avant de le proposer à ses supérieurs. Lui aussi a compris rapidement qu’il avait affaire à un canidé possédant un très beau potentiel.

Il s’est ensuite entretenu avec son chef, le commissaire Chris Flannagan, qui se souvient du jour où il lui en a parlé. « Il est venu et m'a dit qu’il avait un chien qu’il avait sauvé, relate l’intéressé. Il a dit aussi que ce chien avait l’étoffe d’un excellent agent canin pour la police. »

Le commissaire lui a donc donné son feu vert et Onyx est passé par une série d’examens vétérinaires et d’évaluations au sein de l’équipe cynophile de la police de Philadelphie. Suite à cela, l’officier Greaves et le Berger Allemand ont suivi 6 mois de formation. Onyx est ainsi devenu chien de détection de stupéfiants et le binôme est opérationnel depuis juin 2020.



« Une belle tournure »

« Le chien a dépassé les attentes de tout le monde et, franchement, l’officier Greaves et le lien qu’ils entretenaient également », poursuit Chris Flannagan.

Onyx compte une multitude d’intervention et de saisies majeures à son actif. Aux côtés de Brett Greaves, il prête régulièrement patte forte à différentes agences et institutions, comme le bureau du procureur général, la DEA (l’agence fédérale de lutte anti-drogue) et l’United States Postal Inspection Service (service postal gouvernemental des États-Unis).



Un travail qui rend Onyx heureux, car il lui permet d’épancher sa gigantesque soif d’activité. Quand il n’est pas en patrouille ou en mission, il mène une vie de famille paisible et épanouissante auprès de son maître.

« J’aime ça, confie l’officier Greaves. C’est une belle tournure à son histoire. Cela a demandé beaucoup de travail et a payé ».