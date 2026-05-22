Un Berger Allemand abandonné sur la route et attaché à une grosse pierre est sauvé par la police qui lance un appel à témoins

Un Berger Allemand a été retrouvé attaché à une lourde pierre au bord d’une route, dans une scène d’abandon particulièrement choquante. Alertées par un signalement, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues pour secourir l’animal avant de le confier à un refuge. Pris en charge et mis en sécurité, le chien reçoit désormais les soins nécessaires, tandis qu’un appel à témoins a été lancé par les autorités afin d’identifier le ou les responsables de cet acte odieux.

A Woodland dans l'Etat de l'Oregon (Etats-Unis), une triste découverte a été faite tôt le matin du mercredi 13 mai 2026. Un chien avait, en effet, été abandonné au bord de la route et attaché à une grosse pierre, rapportait WAVE News .

La police locale (Woodburn Police Department) a été alertée au sujet de ce canidé aux alentours de 5h20. De race Berger Allemand, le quadrupède en question se trouvait sur Willow Avenue, dans le nord-ouest de la ville.

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Woodburn Police Department / Facebook

Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement sur les lieux. Les policiers se sont aussitôt employés à libérer et à réconforter le chien. Ils lui ont ensuite donné de l'eau et de la nourriture.

Par la suite, ils l'ont emmené au refuge du service animalier de la ville, relevant de la police, dans un premier temps, avant de le transférer à la structure d'accueil du comté de Marion (Marion County Dog Shelter).

Le chien entre de bonnes mains, la police ouvre une enquête et espère recevoir des témoignages

Pour le moment, personne ne sait combien de temps ce chien avait ainsi passé dehors, à la merci des éléments et attaché à la pierre. La police de Woodburn a demandé l'aide des membres de la communauté locale pour tenter de percer ce mystère, connaître les circonstances de l'abandon et en identifier le ou les responsables afin qu'ils en répondent devant la justice.

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Un appel à témoins a donc été lancé dans ce sens sur la page Facebook de la police. « Nous demandons l'aide du public pour identifier le chien ou son propriétaire », peut-on lire dans cette publication qui comporte une photo de l'animal.