Effrayé par une mise en scène du Far West, un chien s’échappe et déclenche un formidable élan de solidarité

Perdu en terrain inconnu dans l’Etat de l’Arizona, le chien d’une famille californienne a mobilisé tout un réseau de bénévoles et de riverains. Une semaine durant, les recherches se sont intensifiées pour retrouver Chase, animal d’ordinaire très casanier, aperçu à plusieurs reprises dans une zone semée de dangers.

Un Bernedoodle (croisé Bouvier Bernois / Caniche) de 4 ans et répondant au nom de Chase est resté introuvable pendant une semaine loin de chez lui jusqu’à son sauvetage, permis par une belle mobilisation, et son retour auprès des siens, rapportait FOX 10 Phoenix .



Samson's K9 Search & Rescue / Facebook

La famille de ce chien, originaire du sud de la Californie, effectuait récemment un long déplacement à travers l’Etat voisin de l’Arizona. Elle avait fait un arrêt à Apache Junction. Durant cette escale, la reconstitution d’une scène du Far West avait lieu non loin de là. Chase avait alors été effrayé par les bruits et s’était échappé.

“Il a eu très peur, a tiré sur sa laisse et a tout simplement disparu, a raconté son propriétaire Daniel Buda à FOX 10 Phoenix. J’ai passé les 2 jours suivants à parcourir tout le secteur en courant.”

Des témoignages à la pelle

Ses efforts étant restés vains, il a décidé de contacter Samson’s K9 Search and Rescue, un groupe dédié à la recherche et au sauvetage de chiens perdus. “La plupart des chiens s'éloignent de quelques kilomètres de chez eux, mais la situation est un peu différente ici puisque le domicile se trouve dans le sud de la Californie”, a déclaré sa directrice Kim Powell.

Des affichettes ont été distribuées, des avis de recherche diffusés sur les réseaux sociaux et les enregistrements des caméras de surveillance visionnées. De nombreux témoignages ont également été pris en compte. “Tout le monde était prêt à participer”, dit Kim Powell.

D’après les signalements, en particulier celui d’une femme prénommée Ellen, le chien errait sur une montagne et avait traversé l’US Route 60 à 6 reprises au moins.

“Chase est un chien d’intérieur. Il ne sort presque jamais de la maison, sauf pour les promenades dans le quartier. Je me demande comment il fait pour survivre ? Comment fait-il pour échapper aux coyotes, aux serpents à sonnettes ? Comment fait-il pour survivre sur la route 60 ?” s’interrogeait Daniel Buda.

“Nous sommes pleins de gratitude”

Le quadrupède a finalement pu être localisé, puis filmé grâce à un drone à caméra thermique au bout d’une semaine de traque. Son maître l’a récupéré sain et sauf.



Samson's K9 Search & Rescue / Facebook

“Nous avions déjà une longue liste de raisons d'être reconnaissants, et cela vient de s'y ajouter. Cela a été, pour notre famille, une aventure extraordinaire, et nous sommes pleins de gratitude”, a déclaré Daniel Buda dans la foulée des retrouvailles.

La famille a promis de revenir en Arizona pour remercier personnellement toutes les personnes ayant participé à ce sauvetage.