Un chien abandonné au milieu des bois retrouve espoir grâce à des personnes bienveillantes

Au Royaume-Uni, une agente de la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA) a fait une découverte à lui briser le cœur. Un chien abandonné dans les bois attendait désespérément que quelqu'un le remarque...

Après avoir reçu l'appel d'un promeneur, Ruth Thomas-Coxon s'est immédiatement précipitée sur les lieux. La scène dont elle a été témoin l'a bouleversée... Un chien famélique et recroquevillé sur lui-même avait été abandonné. « Il était faible, maigre et extrêmement effrayé », a déclaré la représentante de la RSPCA. En prime, l'une de ses pattes arrière était enflée.

Le chien semblait attendre un petit miracle... Personne ne connaît la durée de son attente. Nommé Bang Bang, il a été conduit au Great Ayton Animal Center, une succursale de la RSPCA.

© RSPCA

Le chien se remet petit à petit

Le personnel a soigné son membre et d'autres blessures qui recouvraient son corps. Les soigneurs ont découvert une puce électronique, qui a permis d'identifier ses propriétaires. Mais lorsqu'ils ont été contactés, ces derniers ont expliqué avoir vendu l'animal il y a quelques semaines.

Pour ses bienfaiteurs, il n'y a aucun doute : Bang Bang a été abandonné par sa nouvelle famille. « Je suis tellement contente qu'il soit en sécurité maintenant, qu'il reçoive les soins dont il a besoin », a confié Ruth.

© RSPCA

À la recherche de la maison idéale pour toujours

Bien que le Lurcher, un chien issu de la lignée des Lévriers, ait ressenti énormément de peur lors de son sauvetage, il s'est rapidement détendu auprès de ses sauveteurs. D'après The Dodo, il était heureux de se retrouver dans un endroit sûr avec des gens bienveillants.

« Bang Bang se porte très bien et l'état de sa patte s'améliore chaque jour », a déclaré la directrice adjointe de l'établissement. « C'est un chien si beau et adorable, il adore les câlins et passer du temps avec notre équipe. »

Bang Bang accomplit chaque jour d'importants progrès. Une fois qu'il sera complètement rétabli et qu'il se sentira prêt, ses bienfaiteurs commenceront à chercher un nouveau foyer aimant, et en qui il pourra avoir pleinement confiance.

© RSPCA