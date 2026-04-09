Un chien traîné par une voiture à Reims suscite l’indignation et une pétition exige une justice exemplaire qui le poursuit pour actes de cruauté

Dans les rues de Reims (51), une scène effroyable a choqué les témoins et les amoureux des animaux : un jeune Malinois aurait été traîné sur plusieurs centaines de mètres en pleine nuit, rebondissant sur la chaussée, incapable de suivre une voiture filant à plus de 50 km/h. Le mis en cause, évoquant un accident, a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès, tandis qu’une pétition a été lancée pour réclamer « une justice exemplaire ».

Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 mars, vers 3 h 30, plusieurs témoins ont assisté à une scène terrifiante dans le quartier Wilson à Reims (51) : un homme traînait un chien derrière sa voiture. Interrogé, le conducteur affirme qu’il s’agissait d’un accident et qu’il n’avait pas vu l’animal, mais les témoignages contredisent sa version.

Une scène effroyable

Selon les témoins, incapables de croire ce qu’ils voyaient, le pauvre toutou aurait été traîné sur plusieurs centaines de mètres ; il rebondissait sur la chaussée, incapable de suivre une voiture roulant à plus de 50 km/h, pendant environ 10 minutes.

François Schneider, procureur de la République de Reims, précise que le conducteur de 29 ans était sans permis. Dans la nuit du vendredi 20 mars, il a pris la voiture d’un ami, à bord de laquelle se trouvait un Malinois d’environ 6 mois, pour aller faire des courses.

« Quand il a roulé vite, le coffre s'est ouvert et il raconte que le chien est sorti de la voiture en roulant et qu'il ne l'a pas entendu », explique le procureur à France 3 Grand-Est. Néanmoins, « les vidéos montrent le contraire et que c'était visiblement pour s'amuser », complète t-il.

Libéré après sa garde à vue, l’homme a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès pour « sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique », fixé au 4 mai prochain devant le tribunal de Reims.

© La Ligue des Animaux / X

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Une pétition demandant justice pour le toutou

La maltraitance subie par cette jeune boule de poils a profondément indigné les amoureux des animaux. Une pétition a d’ailleurs été lancée sur Change.org pour réclamer « justice pour le chien victime de cruauté à Reims » et a déjà recueilli plus de 1480 signatures. L’initiative souligne : « Ce n’est pas un simple fait divers. C’est un acte de maltraitance grave, qui doit être condamné avec la plus grande fermeté ». Elle demande également des « sanctions pénales exemplaires » et « qu'aucune indulgence ne soit accordée face à un tel acte de cruauté ».

Pendant ce temps, le jeune Malinois se remet de ses blessures et, selon le procureur, « va mieux ». Comme on ne sait pas à qui il appartient, il sera prochainement placé dans un foyer sûr, où il pourra enfin retrouver la sérénité.