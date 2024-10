Cet ancien chien militaire a trouvé une technique imparable pour recevoir des câlins quand il le souhaite (vidéo)

Pendant plusieurs années, Rider a protégé son pays en servant dans l’armée américaine. Désormais à la retraite, il se fait bichonner par ses propriétaires et semble particulièrement apprécier cette nouvelle vie. Il a même trouvé le moyen d’obtenir des caresses sur le ventre à longueur de journée.

Rider, un Berger Allemand, a fait partie des forces armées américaines pendant 5 ans. L’équipe rédactionnelle de Woopets lui avait consacré un article lorsqu’il a pris sa retraite et s’est installé aux côtés de Charlie. Les 2 ont travaillé ensemble quand ils étaient militaires et se sont retrouvés par la suite. Depuis, le toutou est comblé d’affection auprès de sa famille aimante et il en redemande !

Cela fait plus d’un an que Rider a intégré sa nouvelle maison à la suite d’une blessure grave au dos. En apprenant cela, son ancien-maître chien a pensé qu’il pourrait rendre heureux le toutou et l’a adopté, le présentant au reste de la famille par la même occasion.

Un fin stratège

Rider s’est vite senti comme chez lui au sein de sa nouvelle maison. Il a découvert le quotidien dans un foyer chaleureux et aimant. Il a même un frère canin, Rex, qui a également servi dans l’armée pendant plus de 8 ans. En somme, le toutou est comblé et profite de son bonheur chaque jour.

Ses propriétaires sont aux petits soins pour lui, ce dont il a tendance à profiter par moment. En effet, dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, sa maîtresse filme la technique ingénieuse du quadrupède pour obtenir toujours plus de câlins. Quand la femme se déplace dans la maison, il s’arrange toujours pour se retrouver sur son chemin et s’allonge sur le dos, prêt à accueillir les grattouilles de son humaine.

Ce plan diabolique a été salué par les internautes, qui étaient des milliers à visionner le clip : « Rider est un garçon très intelligent », écrivait l’un d’eux dans la section des commentaires ; « Vous devez payer la taxe sur les caresses du ventre. C'est la loi ou quelque chose comme ça » plaisantait une autre personne.

Même si ses années de travail sont derrière lui, Rider est resté un fin stratège !