Ce chien ayant servi dans l’armée profite désormais d’une retraite paisible et tendre auprès de sa famille (vidéo)

Après 5 années de bons et loyaux services et une intervention chirurgicale, Rider le chien a quitté les forces armées pour profiter d’une retraite bien méritée. Aux côtés de son adoptant, dont il était le partenaire en mission, il découvre les plaisirs simples de la vie.

Relayée par PetHelpful, une vidéo extrêmement attendrissante montre un chien partageant un moment d’affection avec son maître. Bien sûr, des vidéos comme celle-ci, on peut en trouver des milliers sur les réseaux sociaux, mais l’histoire du canidé en question est particulièrement touchante.

Il s’agit d’un Berger Allemand répondant au nom de Rider. Il venait tout juste de prendre sa retraite après avoir fait partie des forces armées américaines.



@mwdrex_and_rider / TikTok

Il avait servi pendant 5 ans. Une facture au dos ayant nécessité une opération a précipité son départ de l’armée et son retour à la vie civile. Il a été adopté par le militaire qui était son maître chien. Rider et Charlie avaient effectué plusieurs missions en déploiement côte à côte.

Le quadrupède se porte beaucoup mieux depuis l’intervention chirurgicale, mais sa blessure l’empêchait de poursuivre sa carrière militaire.

« Il est tellement heureux »

Depuis son arrivée dans son nouveau foyer, il ne quitte plus son ami humain d’une semelle. Il passe autant de temps que possible à ses bras et à lui montrer à quel point il l’aime, notamment en lui léchant la main. « Rider est à la maison, et il est tellement heureux », peut-on ainsi lire en légende de cette vidéo.

Dans une autre séquence postée sur TikTok et totalisant 2,8 millions de vues, on peut voir Rider faire un tour en voiture avec sa famille, qui lui offre son premier « pupcup » ou « puppuccino ». Il s’agit d’une boisson à base de crème fouettée spécialement conçue pour les chiens et proposée par une célèbre chaîne de cafés.

A lire aussi : Les policiers retrouvent un chien aveugle sur le bord de la route, et lancent un appel à témoins sur les réseaux sociaux

Rider partage la vedette du compte TikTok « @mwdrex_and_rider » avec Rex, Berger Allemand lui aussi et également retraité de l’armée. Leurs propriétaires Charlie et Josie les couvrent d’amour et en reçoivent des tonnes de leur part.