À seulement 5 mois, ce chiot échappe de peu à l'euthanasie et cherche désormais une famille aimante

À 5 mois à peine, Lucie a déjà échappé au pire. Cette petite chienne, retrouvée dans une fourrière roumaine, faisait partie des animaux condamnés à l’euthanasie. Secourue au dernier moment, elle est aujourd’hui en sécurité et attend sa famille d’adoption idéale grâce à l’association Sans Colliers, basée à Gonesse (95).

Derrière son regard attendrissant se cache un chiot plein de vie et enthousiaste. Curieuse, joueuse et câline, Lucie adore interagir avec les humains et découvrir le monde, comme les autres jeunes chiens de son âge.

La petite boule de poils, qui arbore une bouille absolument craquante, apprécie la compagnie de ses congénères, cohabite sans problème avec les chats et manifeste un grand besoin d’affection. Sous la protection de l’association Sans Colliers, Lucie attend une famille d’adoption qui saura lui offrir un cadre sécurisé, aimant et durable.

LUCIE Race : Bichon à poil frisé Âge : 5 mois Localisation : Gonesse (95500) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer LUCIE

Lucie est adoptable en France

Bien qu’elle soit enjouée et pleine d’entrain, la jeune chienne de 5 mois traîne un lourd passé, marqué par une période sombre… Avec 2 autres compagnes d’infortune sauvées également, qui répondent aux noms de Lola et de Linda, Lucie a séjourné dans une fourrière roumaine et a échappé de peu à un destin tragique : son nom figurait sur la liste des animaux à euthanasier.

© Sans Colliers / Animaux.fr

« 3 petites vies prêtes à disparaître dans l’indifférence générale, écrit l’association Sans Colliers, elles ont été sauvées in extremis, au tout dernier moment, avant que le pire ne se produise. Aujourd’hui, elles sont en sécurité, mais elles attendent toujours leur véritable chance : un foyer où elles pourront enfin grandir sereinement. »

Désormais entre de bonnes mains, Lucie déborde de tendresse et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Adoptable en France, elle sera une formidable compagne de vie pour ses futurs adoptants.

© Sans Colliers / Animaux.fr

Vous pouvez transformer son destin

Comme le souligne l’association Sans Colliers sur Animaux.fr, les fourrières situées en Roumanie sont pleines à craquer et pratiquent régulièrement l’euthanasie.

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« Les chiens, même les plus jeunes, on très peu de temps pour trouver une solution, explique-t-elle, les chiots ne sont malheureusement pas épargnés. Derrière chaque sauvetage, il y a une course contre la montre. Offrir une famille à Lucie, c’est transformer un destin qui devait s’arrêter trop vite en une belle histoire pleine d’amour. »

Si vous souhaitez agrandir votre petite famille et offrir un bel avenir à cette jolie puce, vous pouvez contacter directement l’association Sans Colliers.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Sans Colliers sur l’annonce Animaux.fr de Lucie.