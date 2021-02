Un ancien boxeur menacé d'être poignardé s'il ne livrait pas son chien. Il met KO les 2 ravisseurs !

© ITV - This Morning

Au pays de Galles, 2 hommes qui essayaient de voler une chienne à son propriétaire ont vite regretté leur tentative. Ils ignoraient qu’ils avaient affaire à un ancien boxeur. Il les a mis K.O et est reparti avec son animal de compagnie.

Au Royaume-Uni, les vols de chiens, en particulier ceux de race, connaissent une recrudescence spectaculaire ces derniers mois. En plus de leur nombre qui ne cesse d’augmenter, c’est aussi et surtout leur nature de plus en plus violente qui inquiète les autorités et les propriétaires.

L’un des derniers faits du genre en date a eu lieu près de Llanelli, dans le Sud du pays de Galles, comme le rapporte le Daily Mail. Heureusement, le chien en question n’a finalement pas été enlevé grâce à la farouche opposition que son maître a livrée aux voleurs.

James Cosens, propriétaire d’un pub âgé de 29 ans, avait emménagé dans le secteur en août dernier avec sa femme et leur bébé. Il promenait Rosie, femelle Border Collie de 5 mois, sur la passerelle piétonne Millennium Coastal Path, quand 2 individus ont saisi la jeune chienne, qui n’était pas en laisse.

Son passé de boxeur lui a permis de récupérer sa chienne saine et sauve

L’homme a tenté de reprendre Rosie, mais l’un des agresseurs l’a menacé de le poignarder. Pour James Cosens, il était hors de question de les laisser emmener son amie à 4 pattes sans réagir. Ancien boxeur amateur, il n’a pas hésité à user de ses aptitudes de pugiliste.

A lire aussi : Sauvé par son chien d'assistance, ce vétéran de guerre décide d'offrir à chacun la possibilité de connaître l'amour en devenant éducateur !

D’un coup de poing bien placé, il a réussi à faire tomber l’assaillant qui retenait Rosie. Il a toutefois dû lutter pour le lui arracher des bras, pendant que le complice l’attaquait par derrière. James Cosens a finalement pu se débarrasser de celui-ci aussi, avant de quitter les lieux avec sa chienne.