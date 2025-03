Une femme sourde rend un hommage émouvant à son chien d'assistance après avoir été d'un soutien inestimable pendant son deuil

Meg Dunford, 77 ans, habite Lymington dans le sud de l’Angleterre. Elle travaillait dans le secteur juridique, mais avait dû prendre sa retraite de manière prématurée en 2008, car elle commençait à perdre ses capacités auditives.

Son mari l’aidait au quotidien et la réconfortait, tout en étant « ses oreilles ». Malheureusement, il est décédé en 2010. « La vie était devenu très difficile », confie Meg Dunford au Southern Daily Echo. Elle se sentait « de plus en plus isolée et seule ».

Sur les conseils de sa fille Sally, elle a adressé une demande en vue de se voir attribuer un chien d’assistance. C’est ainsi que Sparky, Labrador Retriever formé par l’association Hearing Dogs for Deaf People, est arrivé dans sa vie en 2014. Il l’a épaulée, rassurée et accompagnée durant les 10 années suivantes.



Hearing Dogs for Deaf People / Facebook

Il l’alertait quand quelqu’un sonnait à la porte ou encore lorsque l’alarme du détecteur de fumée retentissait, entre autres formes d'assistance.

« Tu m’as donné une raison de sortir et d'apprécier la nature »

A 12 ans, il est désormais grand temps pour ce chien de prendre sa retraite. Meg Dunford a tenu à lui rendre hommage en lui adressant une magnifique lettre que Hearing Dogs for Deaf People's a relayée sur sa page Facebook.

« C'est le bon moment pour te dire à quel point ta présence dans ma vie a signifié pour moi, peut-on y lire. Tu m’as donné une raison de sortir et d'apprécier la nature chaque jour et, en portant ton harnais bordeaux Hearing Dogs pour que les gens sachent que je suis sourde, tu m'as aidée à me faire de nouveaux amis. Par-dessus tout, tu m'as aidée vaincre ma perte d’audition en m'amenant à quitter la solitude et à me reconnecter à la vie. »

Meg Dunford y a également précisé que Sparky avait perdu un œil à l’âge de 9 ans, puis avait été atteint d’une tumeur à la patte. Autant d’épreuves qu’il a surmontées avec courage et panache.

« Je suis tellement reconnaissante »

« Parler en public est quelque chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire, mais je me sentais si fière de toi, et tu as boosté ma confiance, simplement en étant à mes côtés », a-t-elle ajouté en évoquant leurs participations à des groupes communautaires sur les chiens d’assistance pour personnes atteintes de surdité.

Le Labrador l’accompagnait aussi lorsqu’elle faisait du bénévolat dans un centre de soutien contre le cancer.

A lire aussi : Une chienne à l’adoption depuis 5 ans hurle pour se faire remarquer quand quelqu’un passe devant son box

« Alors, mon cher Sparky, c'est avec un léger sentiment de tristesse que je range ton uniforme, prête à le rendre au centre de formation Hearing Dogs à la fin de ta vie professionnelle, poursuit-elle. Mais tu as presque 12 ans et tu mérites ta retraite ».

Il continuera de vivre avec elle, mais sans le statut de chien d’assistance, ni ses missions quotidiennes. Simplement en tant que compagnon.

« Je suis tellement reconnaissante pour ton aide, ta compagnie, ton amour et ta loyauté au fil des ans. Je t’aime tellement. Meg », conclut-elle.