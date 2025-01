Le chien à 3 pattes d'une présidente s'échappe à cause d'un feu d'artifice et mobilise les habitants déterminés à le retrouver

En Moldavie, un chien terrifié par un feu d’artifice s’est enfui et a disparu dans la nature au cours de la Saint-Sylvestre. Les 2 particularités de l’animal en question sont qu’il lui manque une patte et que sa maîtresse n’est autre que la présidente de la République. Une forte mobilisation s’est rapidement mise en place sur le terrain et via les réseaux sociaux pour tenter de le retrouver le plus vite possible.