Un agent animalier monte sur le toit et manie la perche de capture avec dextérité pour secourir une chienne en fugue depuis 9 jours (vidéo)

9 jours après sa fuite, Honey a finalement été capturée sur le toit d’un parking, permettant à cette insaisissable chienne de retrouver sa famille saine et sauve. Une intervention délicate, rendue possible grâce à la persévérance d’un agent du contrôle animalier et à l’aide d’agents de sécurité.

Dans la plupart des cas, les chiens en fugue et qui sont enfin localisés ne se laissent pas approcher facilement. Désorientés et en mode survie, ils ont tendance à s'éloigner dès que l'on essaie de les mettre en sécurité. Ils peuvent même ne pas reconnaître leurs maîtres sur le moment. L'attitude de Honey était donc tout à fait prévisible lorsque cette chienne s'était retrouvée cernée par des inconnus sur un toit après 9 jours de cavale. Fort heureusement, les intervenants ont fini par la capturer et la ramener auprès des siens, rapportait KOLN .

Croisée Doodle (Goldendoodle ou Labradoodle), cette chienne s'était échappée de la maison à Lincoln, dans le Nebraska (Etats-Unis), le 21 février 2026. Par la suite, elle avait été aperçue à plusieurs reprises, notamment du côté du quartier de Capitol Beach, bordant le lac du même nom, et du lycée North Star à une poignée de kilomètres au nord-est.

Honey a finalement été localisée le lundi 2 mars sur le toit du parking de la salle de spectacle Pinnacle Bank Arena, dans le quartier de Haymarket. Elle était ainsi revenue près du lac.



Lincoln Animal Control / Facebook

Nick Finelli, du contrôle des animaux de Lincoln, en a été informé par le service de sécurité de la Pinnacle Bank Arena. Il s'est aussitôt rendu sur les lieux, muni d'une perche de capture.

Les agents de sécurité lui ont prêté main forte, mais même avec ces précieux renforts, la mission s'annonçait tout sauf simple. « Quand nous sommes passés à l’action contre elle, nous n’avions pas réalisé à quel point elle était rapide, elle était comme une torpille », raconte Nick Finelli.



Lincoln Animal Control / Facebook

La chienne a donné du fil à retordre à l'agent animalier, mais celui-ci a fini par avoir le dernier mot en faisant appel à toute son adresse. Honey était enfin en sécurité.

« Ils étaient fous de joie »

Les retrouvailles avec sa famille ont eu lieu peu après. « Ils étaient fous de joie », dit Nick Finelli. Lorsqu'il a appelé sa maîtresse, « elle était au travail, elle m'a immédiatement rejoint là-bas, poursuit l'agent animalier. Nous avions tous les 2 le même sourire, comme si nous avions accompli quelque chose de formidable : nous avions ramené Honey à la maison saine et sauve. »

Lincoln Animal Control / Facebook

Le sauvetage a été filmé par la caméra de Nick Finelli et la vidéo partagée sur Facebook. La voici :