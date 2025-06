Lassé de vivre dans l’insalubrité, ce chien s’échappe par le toit et s'y retrouve coincé jusqu'à l'intervention des secours (vidéo)

Dans les Hautes-Pyrénées, un chien en grand danger a été sauvé in extremis par les pompiers alors qu’il se trouvait sur le toit d’un immeuble de plusieurs étages, risquant à tout moment de chuter. Terrifié, mais sain et sauf, l’animal a été pris en charge par la SPA locale, qui alerte sur des conditions de vie déplorables et envisage de porter plainte pour maltraitance.