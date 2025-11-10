Ce précieux moment durant lequel ce cheval rencontre son nouvel acolyte chiot pour la première fois (vidéo)

Le jour où ces deux-là se sont rencontrés a été un grand moment. Tout jeune, ce chiot Border Collie n’avait pas encore beaucoup d’amis, mais il semble s’en être fait un : Gus, un cheval particulièrement à la recherche d’interactions avec les chiens.

La vidéo a bouleversé les internautes. La bienveillance domine entre ce jeune chiot curieux, cette maîtresse aux petits soins et ce cheval en demande d’interaction. Contrairement aux idées reçues, les chiens et les chevaux pourraient facilement se lier d’amitié.

Gus : un cheval tourné vers les autres

Le grand cheval à la robe brune et blanche est connu pour sa sociabilité. Il aime les autres animaux qui vivent avec lui dans son environnement, et aime aussi lorsque de nouvelles têtes s’installent dans sa propriété. Récemment, son nouveau frère chiot lui a été présenté : un coup de cœur qui présage de jolis moments de complicité.

@juliaxgemma / TikTok

Un accueil digne de ce nom

Une interaction entre un si petit chien et un si grand cheval est parfois difficile à imaginer. Le Border Collie se trouvait dans les bras de sa maîtresse lors de la première rencontre, rappelait Parade Pets. Le cadre était donc maîtrisé afin qu’il n’arrive pas d’imprévus. Présenté devant le box du cheval, ce dernier a tout de suite pu avoir une interaction avec le chiot. L’échange a été guidé par la curiosité, le grand cheval adressant de gentils coups de museau au chien lové dans les bras de son humaine.

@juliaxgemma / TikTok

Quand l’appréhension fait place à la douceur

Sur la vidéo publiée sur le compte TikTok « @juliaXgemma », on constate que le chiot n’est pas vraiment rassuré dans un premier temps. Il semble se demander pourquoi un si grand animal se trouve devant lui. Puis, tout naturellement, le chiot semble comprendre qu’il est entre de bonnes mains, face à cet animal qui le couvre de souffle chaud.

Les gestes du cheval sont maîtrisés, et jamais il n’adresse un mouvement brusque, ce qui contribue à mettre le jeune Border Collie à l’aise évidemment.

« Ils vont être les meilleurs amis »

Les internautes prédisent le meilleur pour ce nouveau duo qui se forme sous leurs yeux. Il y a de fortes chances en effet que ces 2 animaux s’entendent bien à l’avenir.

Les chevaux et les chiens ont d’ailleurs bien plus que points communs que ce que l’on peut imaginer. Proches des humains, ils sont des êtres sociaux par essence, ce qui les amènent à faire preuve de curiosité envers autrui.