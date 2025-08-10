Trouvée dans un véhicule abandonné, cette chienne errante n’hésite pas un seul instant avant de suivre sa sauveuse pour changer de vie (vidéo)

Summer Whitmore, fondatrice du Dog Days of Summer Sanctuary, a découvert une chienne dans un véhicule abandonné à Hawaï. Grâce à cette rencontre, la va-nu-pattes est désormais en sécurité et sait qu’un avenir meilleur l’attend, loin des dangers de l’errance.

Summer Whitmore a l’habitude de sauver des animaux en détresse. Il y a quelque temps, la fondatrice du Dog Days of Summer Sanctuary s’est dirigée dans une zone où se trouvait un véhicule abandonné et où des chiens errants traînaient parfois. Ce jour-là, elle a croisé le doux regard d’une chienne qui se tenait à l’intérieur de l’automobile.

« Je suppose qu’elle a senti l’odeur d’un autre chien dedans ou qu’elle a vu la nourriture et l’eau, et qu’elle s’est installée à l’intérieur », déclare la bonne samaritaine à la rédaction de The Dodo. Étant donné qu’elle avait déjà plusieurs boules de poils errantes dans sa camionnette, qu’elle avait secourues et devait emmener au sanctuaire, Summer a laissé un repas à sa nouvelle protégée – baptisée Peaches – et lui a promis de revenir le plus vite possible pour la sauver.

« Je peux enfin me reposer »

À son retour, la belle Peaches était toujours présente. « Elle avait fini sa gamelle et m’attendait assise sur le bord de la route, confie la bénévole, j'ai ouvert la porte de ma camionnette, elle est montée dedans et m'a léché le visage, et nous sommes parties. Je lui ai dit que c'était le premier jour de sa nouvelle vie. »

© Dog Days of Summer Sanctuary

Par la suite, un examen vétérinaire a révélé la présence de vers, de puces et de la gale. La rescapée arborait un corps maigre et couvert de plaies. À l’heure actuelle, Peaches suit un traitement pour ses problèmes de santé et un régime alimentaire spécifique pour l’aider à retrouver son poids de forme.

Comme le confirment nos confrères d’outre-Atlantique, la chienne avance sur le chemin de la guérison et s’épanouit dans son nouvel environnement. Elle s’est très vite adaptée à la vie au sanctuaire et aux soigneurs. « C’est comme si elle disait : "Je peux enfin me reposer" », indique sa sauveuse.

© Dog Days of Summer Sanctuary

Une chienne qui fera le bonheur d’une famille

Peaches se détend, s’amuse avec des jouets et apprend à marcher en laisse. Elle adore les séances de jeu et de câlins, mais aussi gambader dans l’eau. Sa bienfaitrice est persuadée qu’elle sera la compagne de vie idéale pour une famille aimante et responsable.

Lorsqu’elle sera prête, la chienne quittera le sanctuaire aux côtés des adoptants de ses rêves. Nous lui souhaitons de tout cœur de réaliser son rêve, et de vivre dans le bonheur !

