Des chats enfermés dans une voiture abandonnée renouent avec l'espoir d'une vie meilleure à la suite de leur sauvetage

En décembre, la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA) a sauvé 2 chats et leur a promis un avenir meilleur. Les félins ont été trouvés dans un véhicule abandonné.

Alors qu’elle était venue pour remorquer un véhicule abandonné, l’équipe d’une société canadienne a trouvé 2 félins enfermés à l’intérieur.

« L’entreprise de remorquage a contacté la SPCA de la Colombie-Britannique après avoir découvert les chats dans le véhicule, explique Eileen Drever, membre de l’organisme, la voiture était remplie d’objets dangereux, de nourriture pourrie et de déchets. […] Les fenêtres étaient fermées et ça sentait fort les excréments et l’urine. »

Le personnel a fourni des aliments et de l’eau aux pauvres animaux. « Ils étaient particulièrement inquiets pour la chatte âgée qui semblait blessée, ajoute Eileen, elle ne bougeait pas, mais mangeait quand on plaçait la nourriture devant elle. »

© BC SPCA

Les chats espèrent trouver la famille de leurs rêves

À la suite de l’appel, un agent de la protection animale de la BC SPCA s’est rendu sur place. « Il a fallu un certain temps pour mettre les chats en sécurité dans les cages, car ils étaient nerveux et ils ont essayé de se retirer à l'arrière du véhicule », indique Eileen.

Les félins ont été mis en sécurité au centre animalier de la BC SPCA de Vancouver. L’un des 2 rescapés a eu la chance d’être adopté, mais le plus âgé attend toujours sa famille pour la vie.

© BC SPCA

« C’est le deuxième incident en un mois où l’on retrouve des chats à l’intérieur de véhicules remorqués, confie Eileen, l’autre incident s’est produit à Abbotsford, où un véhicule abandonné avec des pneus crevés a été remorqué jusqu’à un magasin de pneus où le personnel a trouvé une chatte et 2 chatons à l’intérieur. »

Le trio est actuellement pris en charge par une famille d’accueil. La maman et ses petits seront disponibles à l’adoption dans quelques semaines. Pour l’heure, ils se remettent doucement de leurs émotions et savourent les témoignages d’affection de leurs sauveurs.

© BC SPCA