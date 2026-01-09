Un chiot observe ses frères partir du refuge, les bénévoles se demandent s’il est ignoré à cause de son nez à la forme singulière

Recueilli avec sa fratrie, un jeune chiot à l’apparence particulière a rapidement attiré l’attention des bénévoles. Mais cette petite différence, loin d’être un frein pour ceux qui ont croisé son regard, a pourtant rendu son parcours vers l’adoption plus compliqué que prévu.

A l’arrivée d’une portée de chiots au refuge BARC de Houston, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), une bénévole appelée Bri a tout de suite remarqué la particularité de l’un d’eux. Appelé Ace par la suite, le jeune canidé de 3 mois avait un nez à la forme peu commune ; ce dernier était comme scindé en 2.

“Il a un nez bifide ou fendu”, explique à The Dodo l’association Caitie’s Foster Fam, qui a pris le chiot en charge après son séjour au refuge BARC. “Cela n’a aucune incidence sur sa santé”, assure-t-elle. Bri trouvait cela adorable et ne s’attendait pas à ce que cela l’empêche d’être adopté. C’est pourtant ce qui s’est produit, manifestement.



Caitie’s Foster Fam

En revenant au refuge une semaine plus tard, la bénévole a constaté qu’Ace était le seul membre de sa portée à ne pas avoir trouvé de famille pour toujours. Elle s’est tout de suite demandé si la forme de son nez n’y était pas pour quelque chose.

La même question s’est posée du côté de Caitie’s Foster Fam. ”Tous ses frères et sœurs ont été adoptés les uns après les autres, mais lui, il a toujours été ignoré, insiste, en effet, l’association. On n’arrive pas à comprendre pourquoi, sauf peut-être à cause de son nez.”



Caitie’s Foster Fam

Le bonheur en foyer d’accueil en attendant l’adoption

L’équipe de Caitie’s Foster Fam lui a rapidement trouvé une famille d’accueil. Le chiot ne s’appelle plus Ace, mais Wabi-Sabi, d’après le concept esthétique et philosophique japonais issu du bouddhisme zen et qui célèbre notamment la beauté de l’imperfection.



Caitie’s Foster Fam

“Nous espérons que son adorable frimousse et sa personnalité attachante inciteront tout le monde à donner une chance aux bébés 'imparfaits'”, peut-on lire de la part de Caitie’s Foster Fam dans une publication Instagram.

En attendant qu’on lui trouve un adoptant, Wabi-Sabi coule des jours heureux chez sa mère d’accueil qui le gâte et lui apprend les bases de la vie à la maison.