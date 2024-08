Un chien timide qui s'accroche à son rêve d'adoption pendant 802 jours au refuge trouve enfin son âme soeur (vidéo)

Yogi a passé 802 jours dans un refuge. 802 jours à attendre la famille de ses rêves, et à regarder les autres pensionnaires plus chanceux quitter les lieux pour toujours aux côtés de leurs adoptants.

Comme le rapporte le magazine People, Yogi a été abandonné par ses anciens propriétaires en 2022. Pris en charge par le refuge de la Humane Society de Naples (Floride, États-Unis), il rêvait de se voir offrir une seconde chance rapidement.

Hélas, les jours, les semaines et les mois se sont enfouis en laissant dans leur sillage le parfum désagréable de la déception. Yogi est resté 2 ans au sein de l’établissement.

© Humane Society Naples

Pendant tout ce temps, les visiteurs ne se bousculaient pas à la porte de son chenil. L’une des raisons principales de ce manque d’intérêt ? Le canidé faisait preuve de timidité à l’égard des étrangers.

« Nous exigeons des présentations lentes, nécessitant parfois plusieurs visites pour que Yogi et ses adoptants potentiels se sentent à l’aise et en sécurité, a expliqué l’équipe dans un communiqué, bien qu’il demande plus de patience que d’autres chiens, cela ne signifie pas qu’il mérite moins d’amour. »

© Humane Society Naples

Yogi a trouvé son âme sœur

Ses bienfaiteurs sont formels : avec « un peu de patience et de temps pour vraiment le connaître », il est difficile de ne pas tomber amoureux de ce chien ! « Il adore se coucher sur le dos, se rouler dans l’herbe, courir après sa balle et jouer dans l’eau, a souligné la responsable du refuge, c’est un chien vraiment adorable. Lorsque vous gagnerez sa confiance et son amour, ce sera absolument gratifiant. »

Aujourd’hui, la boule de poils a trouvé chaussure à sa patte ! « Nous sommes ravis d’annoncer qu’après 802 jours, Yogi a été adopté ! Il a trouvé son âme sœur et, après plusieurs présentations, de la patience et du temps passé avec nos comportementalistes, il a trouvé quelqu’un qui respecte son rythme », écrit un porte-parole de l’établissement sur Instagram.

Pour le plus grand plaisir de tous, cette famille lui a donné une chance de vivre une nouvelle vie heureuse.

Dans une vidéo publiée sur Internet, nous pouvons contempler le chien savourer son bonheur au sein de son nid douillet. Ses bienfaiteurs ont affirmé qu’il était « enfin en paix ».