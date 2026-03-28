Un Berger Allemand joue au football avec les enfants du quartier qui l’ont invité à se joindre à eux

Alors qu’elle profitait du beau temps en extérieur avec ses amis et son Berger Allemand, Tommy, Kelly a été émue de voir son chien invité par des enfants à jouer au football américain. Touchée par le comportement de la petite troupe, la jeune femme, dresseuse de chiens, a aussitôt filmé la séquence pour la diffuser sur TikTok, rendant les internautes nostalgiques de leur enfance insouciante.

Kelly, une jeune femme qui a fait de l’éducation canine sa profession, était en train de savourer un moment dans les collines herbeuses près de chez elle, en compagnie de ses voisins et de son Berger Allemand, prénommé Tommy, lorsque des enfants sont arrivés dans les parages avec un ballon de football.

« Il les a rejoints comme s’il était lui aussi un petit enfant ! »

Son chien, très sociable, a voulu leur dire bonjour, comme elle le confiait dans la légende de sa publication TikTok. « Je suis donc allée leur dire que son nom était Tommy et qu’il adorerait courir avec eux. Ils ont dit que c’était d’accord ! Il les a rejoints comme s’il était lui aussi un petit enfant ! » expliquait-elle.

Après un moment passé à jouer ensemble, à rendre Tommy fou de joie, les enfants ont dû partir. « Quand ils sont rentrés chez eux, ils lui ont tous dit au revoir, et il est revenu vers moi aussi heureux qu’un chien puisse l’être. Maintenant, il dort profondément. Merci à ces adorables enfants d’avoir laissé Tommy faire partie de leur vie ! »

Cet instant de partage entre son chien et ces enfants a beaucoup touché Kelly. « J’ai trois chiens et j’ai travaillé avec probablement un millier de chiens différents, mais le tempérament de celui-ci est hors du commun. J’aimerais pouvoir le cloner. C’est mon petit chéri. »

@kellyscaninebase Ok this is just so SOO special to me. My neighbors and I were sitting on the grassy hills and our little kids were somewhere behind us. Well, random kids came and they had a baseball and football and of course my dog wanted to say hi to them. So I went over and told them his name is Tommy and he would love to run with them. They said that’s okay! He joined them as if he were a little kid as well. I have 3 dogs and worked with probably a thousand different dogs but this dog’s temperament is not from this world. When they went home they all told him goodbye and he came to me as happy as a dog can be. Now he’s deeply asleep. I wish I could clone this dog. My best boy. Thank you to those precious children for letting Tommy be a part of them! #germanshepherd #germanshepherdsoftiktok #gsdoftiktok #gsdlife #gsdlover ? Days Like This - Late Night Thoughts

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Face à la joie du Berger Allemand et des enfants, les internautes qui ont visionné la vidéo, postée le 12 mars dernier et relayée par PetHelpful, ont été attendris et rendus nostalgiques de leur propre enfance. « C'est comme ça que c'était dans les années 90… » s’émouvait l’un d’eux. Certains ont plaisanté, comme celui-ci : « Ça fait plaisir de voir un chien jouer dehors plutôt que sur une tablette ou un téléphone » ou encore cet autre : « Je suis encore plus impressionné par la façon dont le chien a compris les règles du football. »

Dans tous les cas, la séquence nous montre à quel point enfants et chiens peuvent s’entendre et passer des moments riches en émotions et en partage.