  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. Trouvée dans un fossé, cette chienne blessée se montre affectueuse et enjouée, malgré les épreuves endurées

Trouvée dans un fossé, cette chienne blessée se montre affectueuse et enjouée, malgré les épreuves endurées


dans la catégorie Sauvetages

Certaines rencontres hasardeuses permettent de sauver des vies. À Duncan, en Colombie-Britannique, un bon samaritain a secouru un jeune chien dans un fossé. L’animal, incapable de bouger, a été transporté d'urgence chez le vétérinaire, puis a été pris en charge par la BC SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Illustration : "Trouvée dans un fossé, cette chienne blessée se montre affectueuse et enjouée, malgré les épreuves endurées"
© BC SPCA

Miss Moo a eu la chance de rencontrer une âme bienveillante, qui n’a pas fermé les yeux sur sa grande détresse. La jeune chienne âgée de 8 mois se trouvait dans un fossé à Duncan, et était incapable de se relever. En raison de son état alarmant, le bon samaritain l’a transportée aux urgences vétérinaires, qui ont ensuite contacté la BC SPCA de Cowichan.

« La pauvre petite chienne ne pouvait plus bouger, sa patte avant droite était cassée, explique Colin Owen-Flood, directeur de l’établissement, on ignore combien de temps elle était restée dans le fossé, mais elle était très maigre. Elle avait de vieilles plaies perforantes à l'intérieur des deux oreilles, ainsi que des écorchures et des croûtes sur le visage et le corps. »

« Nous n'avons aucune idée de ce qu'elle a vécu, mais nous sommes tellement reconnaissants que quelqu'un l'ait trouvée, ajoute-t-il, elle a maintenant enfin une chance de guérir et de se sentir en sécurité. »

Illustration de l'article : Trouvée dans un fossé, cette chienne blessée se montre affectueuse et enjouée, malgré les épreuves endurées

© BC SPCA

Une chienne affectueuse, qui « aime tout le monde »

Pour soigner sa fracture, la petite rescapée a dû subir une intervention chirurgicale. Aujourd’hui, elle se rétablit doucement en famille d’accueil. « La convalescence pour ce type d'opération dure entre 8 et 12 semaines et nécessite beaucoup de repos pour assurer une bonne guérison », indique Colin Owen-Flood.

Une fois rétablie, Miss Moo sera proposée à l’adoption. En attendant, elle se repose et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Selon ses bienfaiteurs, la chienne est « un vrai pot de colle qui adore les câlins ».

A lire aussi : Un garçon au grand coeur décide d'offrir l'argent de son anniversaire au refuge local et rencontre les chiens qui y vivent

« Elle aime tout le monde et est si joyeuse, poursuit Colin Owen-Flood, elle n’a pas la notion d’espace personnel et elle est toujours en manque de contact humain. » Il ne fait aucun doute que cette boule de poils attachante fera le bonheur de sa famille d’adoption !

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Une femme conduit sur une route en terre isolée, elle se retrouve face à 4 chiens négligés mais ravis d’être enfin aidés (vidéo) Emotion

Une femme conduit sur une route en terre isolée, elle se retrouve face à 4 chiens négligés mais ravis d’être enfin aidés (vidéo)

En empruntant une route isolée, une jeune automobiliste ne se doutait pas que son trajet allait prendre une tournure...

09/02/26 | Par K. Ayari