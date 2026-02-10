Trouvée dans un fossé, cette chienne blessée se montre affectueuse et enjouée, malgré les épreuves endurées

Certaines rencontres hasardeuses permettent de sauver des vies. À Duncan, en Colombie-Britannique, un bon samaritain a secouru un jeune chien dans un fossé. L’animal, incapable de bouger, a été transporté d'urgence chez le vétérinaire, puis a été pris en charge par la BC SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Miss Moo a eu la chance de rencontrer une âme bienveillante, qui n’a pas fermé les yeux sur sa grande détresse. La jeune chienne âgée de 8 mois se trouvait dans un fossé à Duncan, et était incapable de se relever. En raison de son état alarmant, le bon samaritain l’a transportée aux urgences vétérinaires, qui ont ensuite contacté la BC SPCA de Cowichan.

« La pauvre petite chienne ne pouvait plus bouger, sa patte avant droite était cassée, explique Colin Owen-Flood, directeur de l’établissement, on ignore combien de temps elle était restée dans le fossé, mais elle était très maigre. Elle avait de vieilles plaies perforantes à l'intérieur des deux oreilles, ainsi que des écorchures et des croûtes sur le visage et le corps. »

« Nous n'avons aucune idée de ce qu'elle a vécu, mais nous sommes tellement reconnaissants que quelqu'un l'ait trouvée, ajoute-t-il, elle a maintenant enfin une chance de guérir et de se sentir en sécurité. »

© BC SPCA

Une chienne affectueuse, qui « aime tout le monde »

Pour soigner sa fracture, la petite rescapée a dû subir une intervention chirurgicale. Aujourd’hui, elle se rétablit doucement en famille d’accueil. « La convalescence pour ce type d'opération dure entre 8 et 12 semaines et nécessite beaucoup de repos pour assurer une bonne guérison », indique Colin Owen-Flood.

Une fois rétablie, Miss Moo sera proposée à l’adoption. En attendant, elle se repose et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Selon ses bienfaiteurs, la chienne est « un vrai pot de colle qui adore les câlins ».

« Elle aime tout le monde et est si joyeuse, poursuit Colin Owen-Flood, elle n’a pas la notion d’espace personnel et elle est toujours en manque de contact humain. » Il ne fait aucun doute que cette boule de poils attachante fera le bonheur de sa famille d’adoption !