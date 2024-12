Abandonnée avec une patte fracturée, cette petite chienne a bénéficié de l’aide précieuse de nombreux anges gardiens

Lady n’avait même pas encore un an lorsqu’elle a été découverte abandonnée au cœur d’un parc. Prostrée sous un banc, la petite chienne n’est pas immédiatement venue à la rencontre de son sauveur, mais avec un peu de patience, elle a fini par sortir de sa cachette. Aujourd’hui, elle est en sécurité au sein du refuge de la BCSPCA (en Colombie-Britannique). Dans un récent post publié sur Facebook et relayé par le média Miami Herald, les bénévoles ont tenu à mettre en lumière l’aide inestimable apportée par l’association Forever Guardians. “Lady a été secourue par un gentil amoureux des animaux qui a vu que ce doux Cavalier King Charles Spaniel avait été laissé seul, agonisant sous un banc de parc, souffrant d'une patte arrière fracturée”, peut-on lire dans un premier temps.

Des anges gardiens à la rescousse

“Heureusement, il y avait la communauté compatissante de Forever Guardians à ses côtés à chaque étape.Ce sont des amoureux des animaux qui ont choisi de partager leur amour avec un cadeau spécial dans leur testament. Lady ne les rencontrera jamais, mais leur gentillesse était sa meilleure chance d'avoir une vie libérée de douleur et remplie de réconfort et de joie”, révèlent les bénévoles. La plupart des donateurs étant en effet décédés, il est impossible de les remercier de vive voix… Reste que leur aide a été très précieuse pour la belle Lady.

© BC SPCA / Facebook

Malheureusement, malgré tous les bons soins, la blessure de l’adorable petite chienne était trop importante. Aussi, les vétérinaires ont rapidement révélé qu’elle ne pourrait pas garder sa patte. “Il est vite devenu clair que sa blessure avait été négligée pendant si longtemps que sa petite jambe ne pouvait être sauvée. On l’a donc faite opérer pour la faire enlever… Le personnel a également confirmé qu'elle souffrait de parasites. La compassion de Forever Guardians était là à chaque étape et même après l'opération puis après les médicaments, les traitements et les soins pour sa jambe”, ont confirmé les bénévoles du refuge. Dans les commentaires, le refuge a confirmé quelques jours plus tard que Lady avait enfin trouvé sa famille pour la vie. Tout est bien qui finit bien pour cette petite princesse !