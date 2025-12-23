Un Golden Retriever déborde de joie lorsqu'il comprend que sa peluche préférée est remplacée par un vrai chiot (vidéo)

Quand un chien perd soudain sa peluche préférée, il y a de quoi briser un petit cœur. Mais lorsque cette disparition cache une surprise bien réelle, l’émotion peut prendre une tout autre tournure. C’est exactement ce qui est arrivé à Lincoln, un Golden Retriever débordant de tendresse et de vie, devenu malgré lui le héros d’un moment qui a touché des centaines de milliers d’internautes.

Lincoln, Golden Retriever de 4 ans et véritable petite vedette sur TikTok, enchante chaque jour les quelque 5 000 abonnés de son compte “@lifeoflincoln_”. Parmi ses petites habitudes, il en est une qui le définissait plus que les autres ; son attachement indéfectible à une peluche en forme de chiot surnommée Maverick en l’occurrence. Le jouet l’accompagnait dans toutes ses aventures quotidiennes, comme un confident doux et rassurant.



Un jour, cependant, tout a changé. Ses propriétaires ont emporté la peluche sous les yeux intrigués de Lincoln, lui demandant de dire au revoir à son fidèle compagnon. Le jouet a été délicatement déposé dans un panier, puis emmené hors de la pièce. Le quadrupède, interloqué, ne comprenait ni la mise en scène, ni cette étrange séparation.



Quelques minutes plus tard, ses humains sont revenus, portant le même panier. Sauf qu’à l’intérieur de ce dernier, ce n’était plus Maverick la peluche, mais Maverick le chiot. Une petite boule de poils, toute réelle cette fois, que la famille venait tout juste d’adopter et à qui elle avait décidé de donner le même nom que la peluche tant aimée.

La réaction de Lincoln a provoqué un raz-de-marée d’émotions. Les yeux écarquillés, la queue frétillante, le corps presque incapable de contenir sa joie, il sautillait autour du panier comme pour vérifier que ce cadeau vivant était bien pour lui. Maverick, jeune Golden Retriever de 9 semaines, était d’abord timide, bousculé par ce nouvel environnement et les regards inconnus. Mais la douceur naturelle et la joie de vivre communicative de Lincoln ont vite eu raison de ses hésitations.



Une amitié instantanée devenue virale

Très vite, “Linky” et “Mav” - comme les surnomment affectueusement leurs maîtres - sont devenus inséparables. Jeux, siestes, découvertes… Les 2 chiens ont créé un lien aussi spontané que touchant.

La vidéo racontant leur histoire, mise en ligne le 15 novembre 2025, a ému et attendri les internautes. Relayée par PetHelpful , elle a généré 1,5 million de vues, conquérant les cœurs grâce à cette complicité naissante et au bonheur sincère qui s’en dégage. La voici :

Aujourd’hui, la peluche Maverick a peut-être cédé sa place, mais Lincoln a gagné un ami bien réel.