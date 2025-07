Trouvée abandonnée dans une impasse, cette chienne portait avec elle un message précieux et émouvant de son ancien maître

Lilo n’avait que 9 mois lorsqu’elle a été retrouvée errante dans une impasse par un employé d’une fourrière londonienne. Rapidement, l’association locale Battersea Dogs & Cats Home est arrivée sur place et a découvert une petite note écrite à la main, laissée par son ancien maître. Il y explique qu’il a été contraint d’abandonner sa chienne car le propriétaire de son appartement ne souhaite pas d’animal de compagnie au sein de l’habitation. Visiblement dévasté, le maître demande à celui qui croisera Lilo de lui trouver “un bon foyer où elle sera libre et heureuse”.

© Battersea

Des difficultés trop répandues

Fort heureusement, le caractère solaire et attachant de la petite Bouledogue Français a joué en sa faveur puisqu’elle a très rapidement trouvé une famille. Mais pour les bénévoles du refuge, la situation de nombreux autres animaux reste alarmante. “La difficulté d'accéder à un logement en location acceptant les animaux de compagnie est malheureusement l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles Battersea voit les propriétaires amener leur animal de compagnie au refuge”, explique Michael Webb, responsable de la politique et des affaires publiques de l’association, dans un entretien accordé au média britannique Express.

Une loi qui doit changer

Depuis mai 2023 cependant, un projet de loi visant à empêcher les propriétaires de logements d'interdire les locataires d’avoir des animaux de compagnie est en discussion. Pour contenter tout le monde, les propriétaires pourraient en revanche avoir la possibilité d’exiger que les locataires souscrivent à une assurance pouvant couvrir les éventuels dommages liés aux chiens ou aux chats.

De son côté en tout cas, Lilo mène désormais la vie qu’elle mérite. Elle n’a gardé aucun traumatisme de son abandon, ni de son très court séjour en refuge.