Un chien abandonné avec un message touchant autour du cou, reçoit une nouvelle chance

Le petit Chase a été abandonné par son propriétaire qui ne pouvait plus s’occuper de lui. Livré à lui-même dans la rue, il a été récupéré par des bienfaiteurs qui ont remarqué un mot accroché sur son collier. Après l’avoir lu, ceux-ci ont décidé de prendre grand soin de l’animal et ont tout fait pour lui offrir une belle vie.

Chase errait dans les rues de Bridgend, au Pays de Galles, avant de rejoindre le refuge local Hope Rescue. Quand les sauveteurs l’ont rencontré pour la première fois, ils ont été intrigués par un papier accroché autour de son cou. Il s’agissait d’une note laissée par son ancien propriétaire, qui demandait à ce qu’on prenne soin de son chien.

La boule de poils a erré pendant quelque temps dans la rue. La vie à l’extérieur a été éprouvante pour elle et lui a laissé quelques traumatismes. En effet, quand les sauveteurs de Hope Rescue l’ont récupérée, elle était absolument effrayée : « Il était très choqué quand il est arrivé chez nous. Il a passé beaucoup de temps à se cacher dans son chenil » déclarait un porte-parole de l’association, relayé par People.

@hoperescuewales / Instagram

Un message pour les sauveteurs

Avant de la placer dans son box, ses bienfaiteurs ont repéré un papier sur son collier. On pouvait lire : « Mon nom est Chase. J'ai 1 an, je suis né le 16 novembre. Je suis très amical et gentil, je m'entends bien avec les enfants. J'ai besoin d'un nouveau foyer car mon propriétaire ne peut pas s'occuper de moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Merci ».

Son ancien maître n’était donc plus en mesure de le garder et avait décidé de l’abandonner. Loin de condamner son acte, les sauveteurs du quadrupède ont décidé d’opter pour la compréhension et ont partagé une publication de l’animal en inscrivant un message adressé à son propriétaire : « Heureusement pour Chase, il a été amené au centre, et j'espère que son propriétaire verra ce message et saura qu'il est en sécurité ».

Chase a eu besoin de temps pour se faire à sa nouvelle vie, mais, entouré par l’amour de ses bienfaiteurs, il a fini par s’ouvrir. Il a été placé dans une famille d’accueil afin d'attendre sa maison pour la vie dans un meilleur environnement que le refuge. Il est un peu sorti de sa coquille et reprend confiance en lui petit à petit.