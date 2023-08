De la solitude à la joie : un chien de fourrière revit grâce au dévouement de sa famille d'accueil

L’association YouCare a pris en charge un chien de fourrière nommé Fox, et l’a placé en famille d’accueil. Ses bienfaiteurs, qui n’ont jamais baissé les bras, ont dû s’armer de patience pour régler certains problèmes de comportement : tendances destructrices, peur de la solitude et de l’abandon, ou encore malpropreté. Il faut dire que son passé ne semble pas tout rose… Voici son histoire.

Fox attendait le jour de sa délivrance derrière les murs d’une fourrière basée en Île-de-France. Le pensionnaire à la truffe frétillante arborait des taches au niveau des pattes, ainsi que des muscles atrophiés. Sensible à la protection animale, l’association YouCare l’a récupéré afin de lui offrir un nouveau départ. À la suite de ce sauvetage, la boule de poils a été placée en famille d’accueil.

Selon le vétérinaire qui l’a examiné, Fox a sans doute vécu dans un endroit étroit comme une cage, dans laquelle il devait faire ses besoins… S’il était doué de parole, quels secrets dévoilerait-il ? Quels souvenirs nagent dans l’océan de sa mémoire ? Quelles images défilent dans ses beaux yeux noisette ?

Personne ne saura jamais ce que cet animal a enduré par le passé. Mais ce dont ces sauveurs sont certains, c’est qu’aujourd’hui, Fox demeure entre de bonnes mains et revit !

© YouCare

Fox a pu compter sur le soutien de sa famille d’accueil

Bien que l’accueil d’un chien constitue une aventure incroyable, elle n’est pas toujours de tout repos ! Une fois installé chez ses anges gardiens, Fox a présenté plusieurs soucis de comportement.

« Il ne connaissait pas la solitude et avait donc des tendances destructrices, explique Sandy de YouCare à la rédaction de Woopets, il n’était pas propre et ne maîtrisait pas les codes avec ses congénères. » En effet, les entrevues avec des compagnons à 4 pattes correspondaient à de véritables bals d’aboiements et de grognements !

© YouCare

Pour aider son petit protégé, la famille d’accueil « a travaillé tous ces points », et a été épaulée par une comportementaliste canin partenaire de l’association. Grâce à ce dévouement, Fox a appris à rester seul et à ne plus saccager son environnement.

« Il gère également beaucoup mieux les promenades et les rencontres avec les autres chiens, renchérit Sandy.

© YouCare

Un chien renommé Doug

Ses démons n’auront pas eu raison de lui ! La solitude a desserré ses griffes, la peur de l’abandon a cessé de l’étreindre. Aujourd’hui, l’ex-pensionnaire de fourrière se porte bien et continue de suivre des cours d’éducation. Ses protecteurs voient en lui un chien « fougueux, adorable et joyeux ».

© YouCare

Ce « cœur avec du poil autour » méritait son « happy ending »… Rassurez-vous, l’Amour avec un grand « A » est venu frapper à sa porte plus rapidement qu’il ne le pensait !

« Il est resté auprès de sa famille d’accueil qui n’a pas su résister à ses bêtises », s’enthousiasme Sandy. Rebaptisé Doug, l’heureux adopté compte bien croquer la vie à pleines dents !

